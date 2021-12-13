البنتاغون: لا عقاب لعسكريين أمريكيين على خلفية مقتل مدنيين بضربة على كابول

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الإثنين، أنه لن تتم معاقبة العسكريين الأمريكيين الذين شاركوا في غارة بطائرة مسيّرة أسفرت عن مقتل 10 مدنيين، بينهم سبعة أطفال في كابول، في نهاية آب/أغسطس.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي: ”لم تكن هناك أدلة قوية كافية لتحميل مسؤوليات شخصية“. واتخذ وزير الدفاع لويد أوستن القرار بشأن هذه الضربة التي حدثت في الأيام الأخيرة من الوجود الأميركي في أفغانستان، بعد تلقيه تقريرا من اثنين من كبار الضباط.

وفي سبتمبر الماضي، قدم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ”اعتذاره“ عن الضربة الجوية التي نفذتها بلاده ”خطأ“ في كابول، وأدت إلى مقتل عشرة مدنيين أفغان، قبيل إتمام الانسحاب الأميركي.

وقال الوزير في بيان: ”أتقدم بأحر التعازي لأقارب القتلى ممن بقوا على قيد الحياة“، مقرا بأن الرجل المستهدف كان ”ضحية بريئة، مثل غيره من الأشخاص الذين قتلوا بشكل مأساوي“.

وأضاف أوستن: ”نقدم اعتذارنا، وسنبذل قصارى جهدنا لأخذ العبر من هذا الخطأ الفادح“.

وكان الجيش الأميركي أقر، في وقت سابق الجمعة، بأن ضربته الأخيرة نهاية آب/اغسطس في كابول، والتي أسفرت عن مقتل ”عشرة مدنيين“ بينهم ”ما يصل إلى سبعة أطفال“، كانت ”خطأ“.

وصرح الجنرال كينيث ماكينزي قائد القوات الأميركية في أفغانستان قبل انسحابها النهائي، للصحافيين: ”من غير المرجح أن تكون السيارة ومن قتلوا على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خرسان“، أو أن يكونوا قد شكلوا ”تهديدا مباشرا للقوات الأميركية“.

وأضاف أن ”تحقيقنا خلص إلى أن هذه الضربة كانت خطأ مأساويا“، مؤكدا تحمل ”المسؤولية كاملة“.

وتابع ماكينزي: ”أقدم تعازي الصادقة إلى عائلة من قتلوا وأصدقائهم“، مذكرا بأن الضربة التي نفذت بواسطة طائرة مسيرة في 29 آب/اغسطس في العاصمة الأفغانية كانت تهدف إلى منع ”خطر وشيك“ مصدره تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خرسان، وذلك بعد بضعة أيام من هجوم شنه التنظيم وأسفر عن مقتل 13 عسكريا أميركيا قرب مطار كابول.

واعتبر أقارب المدنيين الأفغان الذين قتلوا ”خطأ“ في هجوم طائرة أمريكية مسيّرة نهاية آب/أغسطس في كابول، أن الاعتذار الذي قدمته واشنطن ”غير كافٍ“.

وقال فرشاد حيدري ابن شقيق سائق السيارة التي استهدفتها الغارة الأميركية إزمراي أحمدي: ”هذا لا يكفي. عليهم المجيء إلى هنا والاعتذار منا وجها لوجه“.

وأكد حيدري، الذي قتل شقيقه ناصر وأقاربه الصغار في الغارة، أن ”الولايات المتحدة لم تتصل بالعائلة مباشرة“.