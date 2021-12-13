أمريكا: من المبكر الحديث عن عودة إيرانية إيجابية للمحادثات النووية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، إنه من السابق لأوانه قول ما إذا كانت إيران قد عادت إلى المحادثات النووية بنهج بناء بشكل أكبر، وذلك بعد أن قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني إنه تم إحراز تقدم.

وأدلت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية جالينا بورتر بهذا التصريح خلال إفادة للصحفيين عبر الهاتف، كما ذكرت وكالة ”رويترز“.

وأفاد كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني، في مطلع الأسبوع، بأن ”تقدما جيدا“ تحقق خلال المحادثات النووية مع القوى العالمية في فيينا، من شأنه أن يمهد الطريق سريعا لمفاوضات جادة.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قالت، السبت الماضي، إنه ما من بارقة تقدم في المحادثات النووية مع إيران، مؤكدة أن الوقت ينفد.

وأضافت للصحافيين على هامش اجتماع لمجموعة السبع في مدينة ليفربول البريطانية: ”ظهر في الأيام الماضية أننا لا نحرز أي تقدم.. بسبب العرض الذي قدمته الحكومة الإيرانية، عادت المفاوضات ستة أشهر إلى الوراء“، بحسب وكالة ”رويترز“.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، السبت الماضي، أيضا، إن الوزير أنتوني بلينكن عقد يوم الجمعة اجتماعا ”مثمرا“ مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وجرى خلال اللقاء بحث الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف المتحدث: ”عقد الوزير بلينكن اجتماعا مثمرا مع نظرائه… من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في ليفربول، بحثوا خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران)، وما سنتخذه في الفترة المقبلة“.

وكان بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، حيث شدد الأخير على ضرورة عدم رفع العقوبات عن إيران، وعدم السماح لها بالوصول إلى العتبة النووية؛ لأن ذلك سيعود بالضرر على إسرائيل، حسب تعبيره.

وذكر لابيد أن ”الأموال التي سيحصل عليها الإيرانيون ستصل إلى عتبة بابنا على شكل إرهاب وصواريخ، وتخل بالتوازن في المنطقة في وقت قصير“، على حد قوله.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الخميس الماضي، خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، في واشنطن، أن ”إسرائيل والولايات المتحدة متحدتان تماما في الالتزام بمنع إيران من أن تصبح دولة نووية، مضيفا: ”سنعمل على تعميق الخطاب حول الجاهزية العسكرية تجاه إيران“، وفق موقع ”واي نت“ العبري.