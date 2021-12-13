بوتين: روسيا تريد محادثات مع الغرب لمنع توسع حلف الأطلسي شرقا

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، في اتصال هاتفي يوم الإثنين، أن موسكو تريد إجراء محادثات فورية مع الغرب؛ لكبح أي توسع محتمل شرقا لحلف شمال الأطلسي.

وذكر الكرملين في بيان: ”قال فلاديمير بوتين إن هناك حاجة للبدء فورا في مفاوضات بهدف الخروج باتفاقات قانونية دولية واضحة من شأنها أن تمنع المزيد من توسع حلف الأطلسي شرقا، ونشر أسلحة تهدد روسيا في بلدان مجاورة، أوكرانيا بشكل أساسي“.

وتشير تقييمات للمخابرات الأمريكية إلى أن روسيا ربما تخطط لمهاجمة أوكرانيا على عدة جبهات في العام القادم على أقرب تقدير، بما يصل إلى 175 ألف جندي.

وينفي الكرملين أي خطط لغزو أوكرانيا، فيما تقول موسكو إن توسع الحلف يهدد روسيا ويتعارض مع الضمانات التي قدمت لها عند انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991.

وكان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال، في وقت سابق من الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي يبحث مع الولايات المتحدة وبريطانيا إمكانية فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، ولكن لن يتم اتخاذ أي قرارات اليوم.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تموز/ يوليو 2014 عقوبات اقتصادية على روسيا استهدفت قطاعاتها في مجال الطاقة والأعمال المصرفية والدفاع، ويبحثون حاليا اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا حاولت روسيا غزو أوكرانيا بعد حشد قواتها على الحدود.

وقال بوريل للصحفيين لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: ”نحن نتأهب للردع“.

وأضاف: ”على أي حال سنوجه رسالة واضحة بأن أي عدوان على أوكرانيا سيكلف روسيا الكثير.. ندرس مع الولايات المتحدة وبريطانيا ماهية العقوبات التي يمكن فرضها وزمانها وكيفيتها بصورة منسقة“.

من جهته، قال وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرجيس: ”نحن مقتنعون بأن روسيا تستعد بالفعل لشن حرب شاملة على أوكرانيا. هذا أمر لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية“.

وأضاف لاندسبيرجيس أنه ”إذا كان هجوما غير مسبوق، فهذا يعني أن الرد يجب أن يكون غير مسبوق من الدول الغربية أيضا“.

وذكر دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن المناقشات تتركز على الزيادة التدريجية المحتملة للعقوبات، التي تتراوح من إمكانية حظر السفر وتجميد أرصدة كبار الساسة الروس، إلى وقف جميع الروابط المالية والمصرفية مع روسيا.

لكن المبعوثين قالوا إنه لن يتم النظر في خطوات بهذا الشأن إلا إذا حاولت روسيا غزو أوكرانيا بالكامل.

ونبه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ مرارا روسيا بأن الحلف يقف إلى جانب أوكرانيا، وسط التمركز الكبير وغير المعتاد للقوات الروسية على حدود أوكرانيا.

وكان وزراء خارجية مجموعة دول السبع قد حذروا روسيا، أمس الأحد، من ”عواقب وخيمة“ إذا هاجمت أوكرانيا.