حبس وزيرة دنماركية سابقة 60 يوما لإدانتها بـ"فصل أزواج من طالبي اللجوء"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قضت محكمة دنماركية بحبس وزيرة الاندماج السابقة إنغر ستويبرغ، شهرين لإدانتها بأنها أمرت خلافا للقانون خلال توليها المنصب بفصل أزواج عدة من طالبي اللجوء لأن المرأة كانت قاصرا.

وأشارت محكمة العدل الخاصة الدنماركية إلى أن ستويبرغ ”مذنبة بارتكاب مخالفة متعمدة، لقانون المسؤولية الوزارية، والعقوبة هي الحبس 60 يوما“.

وفي المحاكمة، التي بدأت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، دفعت ستويبرغ ببراءتها من تهمة انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لإصدارها أمرًا بفصل أزواج من طالبي اللجوء، بعضهم لديهم أولاد، في حال كانت المرأة قاصرًا.

ففي العام 2016، فُصل 23 زوجًا، غالبيتهم الفوارق العمرية بينهم ضئيلة، دون دراسة ملفاتهم بشكل إفرادي، بناء على توصيات الوزيرة، ووضعوا حينها في مراكز مختلفة خلال دراسة ملفاتهم.

وأشار رئيس المحكمة توماس روردام خلال جلسة النطق بالحكم إلى أن القرار ”كان غير قانوني؛ لأن وزيرة الاندماج لم يكن يفترض بها أن تتخذ تدبيرا ملموسا، لم يؤخذ فيه بأي اعتبار فردي للأشخاص المعنيين“.

وبات يتعين على البرلمان اتّخاذ قرار بشأن إقصاء الوزير السابقة إنغر ستويبرغ من عضوية المجلس النيابي من عدمه، في تدبير غير متّصل بالعقوبة.

وكانت ستويبرغ، التي توّلت بين عامي 2015 و2019 وزارة الهجرة في حكومة يمينية وسطية تحظى بدعم حزب الشعب الدنماركي اليميني القومي المناهض للهجرة وتنتهج سياسة بالغة التشدد إزاء المهاجرين وطالبي اللجوء، وهي تفاخر بأنها أدخلت أكثر من 110 تعديلات لتقييد حقوق الأجانب.

وخلال توليها المنصب أقرت تدبيرا ينص على مصادرة ممتلكات المهاجرين لتمويل رعايتهم في الدنمارك.

وهذه هي المرة الثالثة فقط منذُ العام 1910، التي يحال فيها مسؤول سياسي أمام محكمة العدل الخاصة في الدنمارك المؤلفة هيئتها من 26 قاضيًا والمكلفة بمحاكمة وزراء لارتكابهم تجاوزات أو إهمال خلال ممارستهم مهامهم.

وفي العام 1993، نظرت المحكمة في قضية تجميد لم شمل أسر اللاجئين التاميل، الذي تقرر في عامي 1987 و1988 في عهد الوزير المحافظ إريك نين-هانسنس، وقد حكم عليه بالحبس 4 أشهر مع وقف التنفيذ.