الأمن الإيراني يهاجم مسيرة احتجاجية للمعلمين أمام البرلمان (فيديو)

أعلن المجلس التنسيقي للنقابات الثقافية الإيرانية، الاثنين، أن قوات الأمن هاجمت تجمعًا للمعلمين وأعضاء في النقابة أثناء تظاهرهم أمام مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، للمطالبة بحقوقهم ورفع رواتبهم.

ويظهر مقطع فيديو منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة قوات الأمن اعتقال أحد المتظاهرين، قوبلت برد فعل حاد من المعلمين الحاضرين في المسيرة.

وردد المعلمون الذين حضروا التجمع هتافات متكررة مثل ”يجب الإفراج عن المعلم السجين“، عقب اعتقال قوات الأمن يوم السبت، الناشط المدني وعضو نقابة المعلمين رسول بداقي، بعد ضربه.

وفي سياق متصل، قالت طاهرة نقي الأمينة العامة لمنظمة المعلمين الإيرانية، لموقع ”امتداد“ الإخباري، إن ”القوات الأمنية اعتدت على المعلمين المتظاهرين الذين تجمعوا أمام البرلمان اليوم“.

وشددت طاهرة نقي على أن الاحتجاجات لن تتوقف رغم إجراءات السلطات الأمنية.

وقبل يومين، أضرب المعلمون الإيرانيون مرة أخرى في أكثر من 60 مدينة في إيران، احتجاجًا على عدم تنفيذ ”خطة الترتيب“ و ”قانون المساواة في الحقوق“.

وبحسب التقارير المنشورة، تجمع المعلمون في مدن، مثل: بوشهر ويزد وشيراز وقم ورشت وكرمان، بالإضافة إلى العاصمة طهران.

ويؤكد المعلمون المضربون أنهم غير راضين عن عدم الوفاء بوعود الحكومة والبرلمان في ظل زيادة مشاكلهم المعيشية، ويقولون إن الحكومة تريد ”تجميع“ خطة تصنيف المعلمين من خلال تخصيص ميزانية قدرها 12.5 ألف مليار تومان.

وبحسب الفصل السادس من وثيقة التحول الجوهري للتعليم، التي أقرها المجلس الأعلى للثورة الثقافية عام 2011، يجب تحديد رواتب المعلمين على أساس مستوى جودتهم، لكن هذه الخطة لم تنفذ بعد.

وإذا تمت الموافقة على خطة التصنيف وتنفيذها، فإن الراتب الأساسي والمزايا للمعلمين ستصل إلى 80% على الأقل، من رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الذين هم من ذات الرتبة والخلفية.

واحتجاجات المعلمين لها تاريخ طويل في إيران، حيث تجمعوا في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في نحو 50 مدينة في إيران، وتعرضت هذه الاحتجاجات في بعض مدن محافظة طهران، إلى اعتقال وضرب العديد من المعلمين.

وفي السنوات الأخيرة، مع تصاعد الأزمة الاقتصادية وانتشار الفقر بين مختلف شرائح المجتمع، نظم المعلمون الإيرانيون العديد من الاحتجاجات النقابية، وكان معظمها بسبب مشاكل المعيشة.