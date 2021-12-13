تفجير يستهدف مدرسة أرثوذكسية في موسكو.. وسقوط جرحى

ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين، أن تلميذا سابقا في مدرسة أرثوذكسية روسية فجر عبوة ناسفة، في المدرسةالواقعة داخل دير للراهبات ما أدى إلى مقتله وسقوط عدد من الجرحى.

وقالت وكالة تاس للأنباء الشاب الذي يبلغ من العمر 18 عامًا دخل ساحة دير للراهبات جنوب العاصمة الروسية وفجر عبوة ناسفة، ونقلت عن الشرطة أنه تلميذ سابق.

ونقلت تاس عن مصدر قوله إن 12 شخصًا أصيبوا إثر الانفجار، فيما قتل الشخص الذي نفذ الهجوم.

وقال مصدر تاس إن الشاب قام بهجومه بسبب خلاف مع طلاب ومدرسين آخرين.

في السياق، نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الناطقة باسم طوارئ مقاطعة موسكو، أولغا فرادي قولها إنه ”بتاريخ 13 ديسيمبر قام شخص مجهول بتفجير عبوة ناسفة في منطقة دير في سربوخوف جنوب العاصمة موسكو“، مضيفة أن المحققين وعلماء الجريمة بلجنة التحقيقات الجنائية الحكومية توجهوا إلى مكان الحادث.

ولفتت فرادي إلى أن من بين المصابين في الحادث مراهق يبلغ 15 عاما.