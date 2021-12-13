تقرير: إيران تستعد لإطلاق مركبة فضاء

قالت وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية إن إيران تبدو كأنها تستعد لإطلاق مركبة فضاء مع استمرار المفاوضات في فيينا بشأن اتفاقها النووي المعطل مع القوى العالمية.

وقالت الوكالة إن الإطلاق المحتمل في ميناء الإمام الخميني الفضائي يأتي في الوقت الذي عرضت فيه وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية قائمة بإطلاق الأقمار الصناعية المقبلة المخطط لها في إطار برنامج الفضاء المدني الإيراني، الذي عانى من سلسلة من عمليات الإطلاق الفاشلة في الفترة السابقة.

وأضافت الوكالة في تقرير يوم الأحد، أن الحرس الثوري الإيراني يدير برنامجه الموازي الذي نجح في وضع قمر صناعي في المدار العام الماضي.

واعتبرت الوكالة أن ”عملية الإطلاق المحتملة المتزامنة مع مفاوضات فيينا تتناسب مع الموقف المتشدد الذي اتخذه مفاوضو طهران“.

وأشار جيفري لويس، الخبير في مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار في معهد ميدلبري للدراسات الدولية الأمريكي الذي يدرس برنامج طهران، إلى أن هذا النشاط يتناسب مع ”التركيز المتجدد“ على الفضاء من قبل الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي.

ولفتت الوكالة إلى أن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية لم تعترف بالنشاط في الميناء الفضائي، فيما لم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق.

وأوضحت الوكالة أن صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة ”بلانيت لابز“، أمس الأول السبت، تظهر نشاطًا في ميناء فضائي في السهول الصحراوية بمقاطعة سمنان الريفية الإيرانية، على بعد حوالي 240 كيلومترًا جنوب شرق طهران.

وذكرت أن الصور أظهرت مركبة دعم متوقفة بجانب جسر أبيض ضخم يضم عادة صاروخًا على منصة الإطلاق، وأنها ظهرت أيضا في صور أقمار صناعية أخرى في الموقع قبيل الإطلاق، فيما تظهر الصور أيضًا رافعة هيدروليكية مزودة بمنصة سكة حديدية شوهدت أيضًا قبل عمليات الإطلاق السابقة ويُرجح استخدامها لخدمة الصاروخ.

وأضافت الوكالة أن صور الأقمار الصناعية الأخرى أظهرت في الأيام الأخيرة في الميناء زيادة في عدد السيارات في المنشأة، وهي علامة أخرى على النشاط المتزايد الذي يسبق الإطلاق عادة، في حين أوضح لويس أن المبنى الذي يُعتقد أيضًا أنه مرفق ”الخروج“ لصاروخ، شهد نشاطًا متزايدًا أيضًا، وهو ”نشاط تقليدي إلى حد ما قبل الإطلاق“.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا النشاط يأتي بعد أن نشرت وكالة أنباء ”إيرنا“ الإيرانية الحكومية في الخامس من الشهر الجاري مقالاً قالت فيه إن البرنامج الفضائي به أربعة أقمار صناعية جاهزة للإطلاق وإن أحدها، وهو ”ظفر 2″، أصبح ”في المرحلة النهائية من الإعداد“.

وشهد برنامج الفضاء المدني الإيراني سلسلة من الانتكاسات والانفجارات القاتلة في السنوات الأخيرة.

وختمت الوكالة تقريرها بالقول إن أحد التفجيرات الغامضة لفت انتباه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2019، الذي نشر تغريدة يبدو أنها صورة أقمار تجسس صناعية أمريكية سرية لعواقب الانفجار مع التسمية التوضيحية: ”الولايات المتحدة لم تكن متورطة في الحادث الكارثي“.