ترامب: بايدن مثل "سفينة" يسيطر عليها أوباما

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الحالي جو بايدن، بأنه ”مثل سفينة يتحكم فيها الرئيس السابق باراك أوباما“، وكلاهما من الحزب الديمقراطي.

وأشارت صحيفة ”ذا هيل“ الأمريكية إلى أن ترامب أدلى بهذا التعليق في خطاب انتخابي تشريعي في تجمع حاشد بمدينة ”أورلاندو“ بولاية فلوريدا الأمريكية، مساء الأحد.

ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب ألمح خلال الخطاب إلى أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024، بالتزامن مع تلميحات نائبه السابق مايك بنس أيضا، إلى ترشيح نفسه.

وقالت: ”أشار ترامب إلى الرئيس بايدن مثل سفينة يسيطر عليها أوباما، بالإضافة إلى تقليله من شأن الغوغاء الذين اقتحموا مبنى الكابيتول أوائل العام الجاري“.

وأضافت الصحيفة: ”تم استهجان ترامب من قبل الجمهور عندما قال إنه لا يريد أن يؤذي عائلته، ردًا على سؤال حول تحقيق محتمل بحق ”هانتر“ نجل بايدن“.

وذكرت أن بايدن واجه استفسارات عما إذا كان سيرشح نفسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024، خاصة أنه لم يحدد حتى الآن ما إذا كان سيتخذ هذه الخطوة.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله: ”قلت بصوت عالٍ وواضح. فزنا في المرة الأولى، وفي المرة الثانية فزنا بأكثر من ذلك، ويبدو أننا قد نضطر إلى التفكير بقوة بفترة ثالثة“.

ولفتت ”ذا هيل“ إلى أنه على الرغم من تجمع الآلاف من الناس في الحشد، إلا أن نسبة المشاركة كانت أقل من المتوقع للحدث الذي يأتي في إطار ”جولة تاريخية“ في 4 ولايات.

وأضافت الصحيفة أن ممثلي ترامب توقعوا في وقت سابق نفاد التذاكر لذلك التجمع، لكن صباح الأحد، انخفض سعر التذكرة التي كانت قيمتها أكثر من 100 دولار إلى 40 دولارًا.

وأشارت إلى أنه خلال الحدث، نسب ترامب الفضل لنفسه في اكتشاف لقاحات مضادة لفيروس ”كورونا“، وأنه وصفها بأنها ”واحدة من أعظم الرهانات في تاريخ العالم لأن اللقاح انتشر في كل مكان وأنقذ حياة الملايين“.

وبحسب الصحيفة، جاءت تصريحات ترامب بشأن ترشحه في الوقت الذي أثار فيه بنس من الحزب الجمهوري أيضا، تكهنات بشأن خوضه الانتخابات الرئاسية في 2024.

وقال بنس: ”يمكنني أن أخبركم بصراحة في عام 2023، سأفعل أنا وعائلتي ما فعلناه دائمًا. سنفكر، وسنصلي ونحدد المكان الذي قد نخدم فيه بشكل أفضل، وسنذهب إلى حيث تكون فيه الحاجة إلينا“.