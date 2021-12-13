مقتل شخص وإصابة 14 إثر إطلاق نار في تكساس الأمريكية

قتل شخص وأصيب 14 آخرون، إثر إطلاق نار على حشد من الأشخاص في ولاية تكساس الأمريكية.

وقال قائد شرطة مقاطعة هاريس بولاية تكساس، إن إطلاق النار وقع أثناء تجمع بالقرب من هيوستن بالولاية يوم الأحد.

وأوضح قائد الشرطة إد غونزاليس على تويتر، أن حشدا كبيرا تجمع لتأبين ضحية إطلاق نار أخرى عندما اقتربت سيارة وفتح شخص بداخلها النار، بحسب ما ذكرت صحيفة ”هيوستن كرونيكل“.

وأضاف أن ثلاثة من بين المصابين في حالة حرجة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن شاهد عيان أنه سمع أزيز زهاء 20 إلى 30 طلقة نارية.

وأضاف الشاهد ”كان الناس يصرخون ويركضون نحو سياراتهم“.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن أحد المصابين قد يكون طفلا.

ونقلت عن إد غونزاليس، قوله: ”كان هناك الكثير من الأجزاء المتحركة.. فوضوي للغاية“.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن ”اضطرابا آخر“ وقع في عيادة حيث نُقل عدد من الجرحى.

وتكافح السلطات الأمريكية للتصدي لظاهرة اقتناء الأسلحة النارية، في ظل تكرار حوادث إطلاق النار.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، وصف الرئيس جو بايدن، أعمال العنف الناجمة عن استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بأنه ”وباء“.

وقال بايدن حينها في خطاب في البيت الأبيض أمام ناجين من هذه الحوادث، إن ”العنف باستخدام سلاح ناري في هذا البلد هو وباء، إنه عار دولي“.

وطلب الرئيس الأمريكي وقتذاك، إعداد تقرير شامل عن تجارة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة منذ العام 2000.

وقتل نحو 40 ألف شخص بالأسلحة النارية بينهم بحالات انتحار في الولايات المتحدة العام 2020، بحسب تقرير سابق لوكالة ”فرانس برس“.

وقتل أكثر من أربعة آلاف شخص بسلاح ناري خلال الأشهر الأربعة الأولى فقط من العام الجاري.

ورغم ذلك ما زال العديد من الأمريكيين متعلقين بشدة بأسلحتهم، وسارعوا إلى شراء المزيد منها منذ بدء وباء كورونا، وحتى خلال الاحتجاجات الرئيسية المناهضة للعنصرية في الربيع، والتوترات الانتخابية في الخريف.