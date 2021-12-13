صحف عالمية: انتخابات ليبيا على وشك الانهيار.. وإيران تكثف عمليات ترحيل الأفغان

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الاثنين، عددا من أهم القضايا والملفات الطارئة على الساحة الدولية والعربية، حيث جاء في مقدمتها آخر مستجدات الوضع الليبي والاستعداد للانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية الشهر الجاري.

وسلطت صحف أخرى الضوء على مأساة جديدة تضرب الأفغان، بعد ورود تقارير تفيد بأن النظام الإيراني كثف من عمليات الترحيل للاجئين الذين يخشون بطش حركة ”طالبان“.

إيران تكثف عمليات ترحيل الأفغان

ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أن النظام الإيراني كثف في الفترة الأخيرة من وتيرة ترحيل اللاجئين الأفغان الذين فروا من بطش حركة ”طالبان“ والفقر أيضًا، مشيرة إلى أن ”العدد القياسي لعمليات الطرد خارج البلاد“ زاد بسبب التوتر على الحدود الإيرانية الأفغانية بعد أشهر من انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول.

وأضافت الصحيفة أنه على عكس ما فعلته إيران وباكستان في الثمانينيات والتسعينيات عندما فتحتا أبوابهما لملايين اللاجئين الأفغان الفارين من ”الاحتلال السوفيتي“ ثم الحرب الأهلية وولاية ”طالبان“ الأولى، فمنذ سقوط كابول في أيدي طالبان في 15 أغسطس الماضي، أغلقت إسلام آباد حدودها تقريبًا أمام اللاجئين، وقامت طهران بترحيل مئات الآلاف من الأفغان في الأشهر الأخيرة لعدم استعدادها للنظر في طلبات اللجوء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتم ترحيل ما بين 2500 و4000 أفغاني يوميًا من قبل السلطات الإيرانية وينتهي بهم المطاف في مدينة زرنج الأفغانية الحدودية مع إيران، وهذا يفاقم الوضع المتوتر بالفعل على الحدود بين البلدين، حيث تبادل الطرفان في وقت سابق من الشهر الجاري إطلاق النار بقذائف ”المورتر“ والمدافع الرشاشة بعد خلاف بين مزارعين إيرانيين ومقاتلي ”طالبان“ حول ترسيم الحدود.

وقالت ”الجورنال“ في تقرير لها: ”وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، إنه عاد ما يقرب من نصف مليون أفغاني دخلوا إيران بشكل غير قانوني منذ أغسطس الماضي وحتى الخامس من ديسمبر الجاري“.

وأضافت: ”يزداد إقدام الأفغان على الفرار، ليس فقط لأنهم يخافون من طالبان، حيث ردت الولايات المتحدة على سيطرة الحركة بفرض عقوبات اقتصادية شلّت النظام المالي، وأوقف المانحون الدوليون معظم المساعدات. علاوة على ذلك، ساهمت طالبان في الانهيار الاقتصادي من خلال منع معظم النساء من العمل والتعليم.. وبشكل عام، تقلص اقتصاد البلاد بنسبة 40 % منذ أغسطس“.

ورأت الصحيفة الأمريكية أن إحجام إيران عن استضافة اللاجئين الأفغان يعود إلى أزمة اقتصادية عميقة خاصة بها، حيث تواجه عقوبات أمريكية شديدة التقييد دفعت الرئيس الإيراني المنتخب حديثًا، إبراهيم رئيسي، إلى التعهد بخلق المزيد من الوظائف وتعزيز الإنتاج المحلي وتقييد الهجرة.

وفي مثال آخر على تفاقم الأوضاع، ذكرت الصحيفة أنه حتى قبل استيلاء طالبان على السلطة، علقت العديد من الدول الأوروبية مؤقتًا عمليات ترحيل الأفغان، مستشهدة بالتغير السريع للوضع الأمني في أفغانستان وعدم القدرة على ضمان سلامة العائدين، موضحة أن الدول الأوروبية تستضيف نسبة ضئيلة جداً من الأفغان المشردين في العالم.

انتخابات ليبيا ”على وشك الانهيار“

رأت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أن فرص إجراء الانتخابات الرئاسية الأولى في ليبيا في موعدها المقرر منذ فترة طويلة في 24 ديسمبر الجاري، يبدو أنها تقترب من الانهيار، بعد أن قالت الهيئة المشرفة على التصويت (المفوضية العليا للانتخابات) إنها غير قادرة على إعلان المرشحين المعتمدين بسبب استمرار الشكوك القانونية.

وأوضحت الصحيفة أنه مع اقتراب موعد الانتخابات بأقل من أسبوعين وعدم وجود وقت تقريبًا لإجراء الحملات الانتخابية، فإن التأجيل سيمثل ضربة قاسية لآمال المجتمع الدولي التي تهدف إلى إعادة توحيد الدولة المنقسمة التي مزقتها الحروب الأهلية منذ سقوط الديكتاتور الراحل، معمر القذافي، في 2011.

وأكدت الصحيفة أن القوى الأجنبية تخشى أيضاً من أن الزخم العام نحو الديمقراطية في ليبيا يمكن أن يتبدد، مشيرة إلى أنه على المدى القصير، سيتعين على المجتمع الدولي الاتفاق على ما إذا كانت الحكومة المؤقتة ستستمر أم لا من أجل ملء الفراغ السياسي ومنع العودة إلى الحرب الأهلية.

وقالت ”الغارديان“ ”إن وجود عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب والمرتزقة والميليشيات الليبية المختلفة يجعل البلاد في حالة من التوتر، وهناك مخاوف من أن إجراء انتخابات مع المرشحين المتنازع عليهم لن يؤدي إلا إلى نتيجة غير معترف بها“.

وأضافت: ”وفي مؤشر على التوترات بشأن القوات الأجنبية، تضغط فرنسا على الاتحاد الأوروبي للموافقة يوم الاثنين على فرض عقوبات على المتعاقدة العسكرية الروسية الخاصة (فاغنر جروب)، التي تقول إنها تعمل في ليبيا ومنطقة الساحل.. وتنفي موسكو ارتباط (فاغنر) بالدولة الروسية وقالت إنها سترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على مواطنيها“.

وتابعت: ”تعرقلت قدرة المجتمع الدولي على مطالبة الطبقة السياسية الليبية بالالتزام بتاريخ انتخابات 24 ديسمبر، الذي تم الاتفاق عليه لأول مرة في فبراير، بتعيين مبعوث الأمم المتحدة الخاص، يان كوبيش، الذي استقال قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات بعد أقل من عام في المنصب“.

وأردفت: ”ومنذ ذلك الحين، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ستيفاني ويليامز، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة السابقة القوية، للعمل كمستشار خاص له.. واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تعيينها كمبعوثة كاملة، لكن لديها معرفة عميقة بليبيا وأظهرت العام الماضي استعدادها لمواجهة أولئك الذين يعارضون الانتخابات في الطبقة السياسية“.

وعن القلق الأمريكي، استطردت الصحيفة: ”يقول السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن رفض الذهاب للانتخابات والتعبئة لعرقلة الوضع لن يؤدي إلا إلى وضع مصير البلد ومستقبله تحت رحمة أولئك الموجودين داخل ليبيا وداعميهم الخارجيين الذين يفضلون قوة الرصاص على قوة الاقتراع“.

”تسليح الديمقراطية“

من ناحية أخري، رأت صحيفة ”غلوبال تايمز“ الصينية أن الولايات المتحدة وبريطانيا تهددان السلام العالمي من خلال ”تسليح الديمقراطية“، وذلك بعد اختتام ”قمة الديمقراطية“ التي عقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة الماضي ثم انعقد اجتماع ”مجموعة الدول السبع“ لوزراء الخارجية والتنمية في مدينة ليفربول البريطانية واختتم فعالياته أمس الأحد.

وذكرت الصحيفة الصينية أن المملكة المتحدة تحرص دائماً على أن تكون ”الداعم والمتكلم“ للسياسة الخارجية للولايات المتحدة، مشيرة إلي أن ذلك ظهر جلياً عندما دعت وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة، إليزابيث تروس، العالم الغربي إلى ”التعاون بقوة لمواجهة المعتدين الذين يسعون للحد من حدود الحرية والديمقراطية“، حيث فسرت وسائل الإعلام إلى حد كبير أنها كانت تستهدف روسيا والصين.

واعتبرت الصحيفة أنه من الواضح أن تروس تحاول المساعدة في تعزيز نتيجة ”قمة الديمقراطية“، ومنعها من التلاشي مثل الريح.

وقالت في تحليل لها: ”وفي مواجهة عالم ذي مصالح متنوعة، حيث يتم تحدي نفوذ الولايات المتحدة، تحاول واشنطن استخدام الديمقراطية كشعار تعبئة سياسية جديد لتنظيم احتواء استراتيجي ضد الصين وروسيا.. ويتم تسليح الديمقراطية من قبل الأمريكيين والبريطانيين.. إنهم يحرضون (حمى الأصولية) على التعريف الغربي للديمقراطية ويستغلون القوة التدميرية لهذا المفهوم“.

وأضافت: ”لقد كشفت واشنطن عن طموحها لتقسيم العالم بالكامل بما يسمى بـ(الديمقراطية) أو (الاستبداد).. تمثل تروس وأمثالها أكثر القوى الراديكالية التي تروج لمثل هذا الانقسام.. ويتم وصف العالم من قبلهم على أنه نظامان بهما (خناجر مرسومة)، ويتعين على جميع البلدان والمناطق اختيار جانب“.

وتابعت: ”ومع ذلك، فإن تنوع الديمقراطية واضح.. إن استخدام مفهومها كسلاح وحربة لشن الهجمات يمثل تحديًا للقرن الحادي والعشرين ولسلام البشرية.. تحاول واشنطن بناء سلسلة إمداد عالمية قائمة على القيم الديمقراطية الغربية التي تستثني الصين واستخدامها كورقة رابحة لاحتواء صعود الصين.. ومن الواضح أن هذا لا يتماشى مع مصالح معظم دول العالم، بما في ذلك العديد من القوى الغربية“.

واتهمت الصحيفة الصينية بعض ”السياسيين الغربيين المتطرفين“ بأنهم يوجهون ”ضربة قاتلة لوحدة العالم“ بينما تحتاج الشعوب بشكل عاجل إلى التوحد في مواجهة الأزمات العامة العالمية، مثل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت: ”لقد أظهرت الصين للعالم أكبر تعاون في عصر العولمة، وروسيا في حالة انكماش استراتيجي مستمر ناتج عن تفكك الاتحاد السوفييتي قبل 30 عامًا.. إن كلا البلدين لديهما بعض خلافات المصالح التي تقتصر على المناطق المحيطة بهما ومخلفاتها من التاريخ.. لا الصين ولا روسيا مهتمتان بالتوسع الجيوسياسي العالمي“.

واختتمت ”غلوبال تايمز“ تحليلها بالقول: ”يجب على معظم أعضاء المجتمع الدولي أن يظلوا صريحين، وأن يفكروا بشكل مستقل، وألا يتعرضوا للإكراه من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، وأن يتجنبوا أن يصبحوا عن غير قصد وقودًا للمدافع في المواجهة بين القوى الكبرى“.