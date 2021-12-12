قائد الجيش الإيراني يصف تهديد إسرائيل لطهران بـ"الهراء"

وصف قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، يوم الأحد، تهديد إسرائيل بشن هجوم عسكري ضد بلده، بأنه ”هراء“، على حد تعبيره.

وقال اللواء موسوي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية: ”يدرك قادة هذا النظام (الإسرائيلي) أنه إذا أراد أحد تحقيق هذا الهراء، فسوف يتلقون ردا مناسبا وقد تنتهي مدتهم قريبًا“.

وجاءت تصريح المسؤول العسكري الإيراني ردا على ما نقلت الصحافة الإسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بأنه أبلغ المسؤولين الأمريكيين خلال اجتماعاته في واشنطن بأنه ”أصدر تعليمات لقوات الدفاع الإسرائيلية بالاستعداد لهجوم على إيران“.

وأضاف قائد الجيش الإيراني أن ”هراء“ الإسرائيليين ”نابع من باب الخوف والذعر، وإلا فإن قادة هذا النظام يعلمون أنهم إذا أرادوا جلب هرائهم وتنفيذه إلى عمل، وسيتلقون ردا وستنتهي حياتهم قريبا“.

وزعم اللواء عبد الرحيم الموسوي، أن ”العقوبات الأمريكية لم تؤثر على القوات المسلحة الإيرانية“، قائلا إن ”هذه العقوبات فقدت فعاليتها منذ فترة طويلة والمهام التي تقوم بها القوات المسلحة بالاعتماد على قدراتها كانت داخلية“.

ونقلت صحيفة ”إسرائيل تايمز“، عن مسؤول عسكري وصفته بالكبير، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن ”غانتس قدم جدولا زمنيا للهجوم خلال اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن“.

وقال بيني غانتس للصحفيين يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية ”تفقد صبرها وأدركت أن إيران تحاول تأجيل المحادثات“، مشيرا إلى أنه ”لم يتم إحراز أي تقدم“ في الجولة الأخيرة من المحادثات في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي، المعروف باسم خطة العمل المشتركة الشاملة.

وأضاف: ”لا تزال هناك إمكانية لزيادة الضغط الدولي -السياسي والاقتصادي والعسكري- لإقناع إيران بالتخلي عن أوهامها بشأن برنامجها النووي“.

ومن المقرر أن تجري قوات الدفاع الإسرائيلية تدريبات عسكرية واسعة النطاق الربيع المقبل تحاكي هجوما على برنامج إيران النووي فوق البحر المتوسط، بحسب ما كشف الإعلام الإسرائيلي مؤخرا.

وقالت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“، إن التدريبات المرتقبة ستكون ”واحدة من أكبر التدريبات التي سيجريها سلاح الجو الإسرائيلي على الإطلاق، وستشمل عشرات الطائرات، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز F15 و F16 و F35، وطائرات تجسس وطائرات التزود بالوقود“.