رئيس الوزراء الإسرائيلي يزور الإمارات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نفتالي بينيت سيسافر إلى الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد، في أول زيارة من نوعها منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين العام الماضي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، فإن من المقرر أن يلتقي بينيت مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ووفق الصحيفة، سيناقش الزعيمان سُبل تعميق العلاقات بين البلدين، مع التركيز على القضايا الاقتصادية والإقليمية التي ستسهم في الرخاء والرفاهية وتعزيز الاستقرار بين البلدين.

يذكر أن هذه أول زيارة لرئيس الحكومة الإسرائيلية منذ توقيع اتفاقية السلام بين البلدين؛ إذ ألغيت زيارة كانت مقررة لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بداية العام الجاري بسبب منع طائرته من المرور بالأردن، إثر خلافات بينية وقتذاك، قبل أن يغادر منصبه لاحقا.

وأقامت الإمارات وإسرائيل علاقات دبلوماسية العام الماضي، وزادت التجارة بين البلدين بدرجة كبيرة، فبلغت تجارة البضائع وحدها نحو 500 مليون دولار منذ بداية 2021، ارتفاعًا من 125 مليونا في 2020 بكامله، ومن المتوقع أن تستمر في الزيادة.