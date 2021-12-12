كاليدونيا الجديدة تصوت في استفتاء على الاستقلال عن فرنسا

أدلى الناخبون في كاليدونيا الجديدة بأصواتهم اليوم الأحد في استفتاء على الاستقلال عن فرنسا هو الثالث والنهائي على هذا الأمر، وسط تصاعد المخاوف من أعمال عنف في الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي.

ومن المتوقع أن تأتي نتائج الاستفتاء النهائي متقاربة بعد أن جاءت نتيجة الاستفتاء الأول عام 2018 برفض الاستقلال بنسبة 57% ثم برفضه بنسبة 53% في الاستفتاء الثاني عام 2020.

لكن السكان الأصليين الذين يفضلون الاستقلال إلى حد كبير دعوا إلى عدم المشاركة في الاستفتاء إذ إنهم في حالة حداد لمدة 12 شهرا بعد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وحتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي الـ(06:00 بتوقيت غرينتش) كان 41 % فقط من الناخبين أدلوا بأصواتهم وفقا للسفارة الفرنسية في كاليدونيا الجديدة.

ويخشى المحللون من أن يؤدي التصويت برفض الاستقلال إلى إثارة أعمال عنف وزعزعة الاستقرار في الجزيرة.

وكانت السلطات نشرت قوات أمنية كبيرة تتمثل بألفي دركي وشرطي وعسكري، سعيا إلى جعل عملية التصويت ”مطمئنة“ في الأرخبيل.

ويشكل هذا الاستفتاء خطوة حاسمة في عملية بدأت في 1988 باتفاقات ماتينيون في باريس التي كرست المصالحة بين الكاناك السكان الأوائل لكاليدونيا الجديدة، والكالدوش أحفاد المستوطنين البيض بعد سنوات من التوتر وأعمال العنف.

وانخرط سكان كاليدونيا في هذه العملية منذ ثمانينيات القرن الماضي عندما شهدت أراضيهم التي استعمرتها فرنسا في القرن التاسع عشر، فترة اضطرابات بلغت ذروتها في عملية احتجاز رهائن وهجوم على كهف أوفيا في أيار/مايو 1988. وقد أدت إلى مقتل 19 من الناشطين الكاناك وستة عسكريين.

وبعد أقل من شهرين على هذه المأساة، نجح الاستقلاليون والموالون لفرنسا في إبرام اتفاقات ماتينيون التي أعادت توزيع السلطات في كاليدونيا الجديدة. وبعد عشر سنوات، أطلق توقيع اتفاق نوميا عملية لإنهاء الاستعمار تستمر عشرين عاما.

وينص هذا الاتفاق على تنظيم ثلاث عمليات استفتاء لمعرفة ما إذا كان السكان يريدون أن تحصل الجزيرة على ”السيادة الكاملة والاستقلال“.

وهذا الاستفتاء سيكون بشأن دستور دولة جديدة في حال صوت الناخبون الأحد بنعم على الاستقلال، أو إذا حدث العكس بمنح المنطقة وضعا جديدا.

وتملك كاليدونيا الجديدة منطقة اقتصادية حصرية تمتد على مساحة نحو 1.5 مليون كيلومتر مربع. وتجعلها ثرواتها المعدنية _وخصوصا النيكل والكوبالت_ واحدة من الدول المنتجة الأولى في العالم. وتتمتع هذه المنطقة الفرنسية في ما وراء البحار بموقع جيوسياسي مهم نظرًا للأهمية المتزايدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في العلاقات الدولية مع صعود الصين.

وتم إدراج كاليدونيا الجديدة عام 1986 على لائحة الأمم المتحدة للأراضي غير المستقلة التي يجب دحر الاستعمار عنها. وتقع كاليدونيا الجديدة في أوقيانوسيا، جنوب غرب المحيط الهادئ.