إيران تعتقل 71 باكستانيا حاولوا مغادرة أراضيها بشكل غير قانوني

أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، الأحد، عن اعتقال 71 باكستانيا حاولوا مغادرة البلاد بشكل غير قانوني، وفقًا لما ذكره العقيد فيض الله أزدخاني، قائد قوات حرس الحدود في مدينة دهلران بمحافظة إيلام المحاذية للحدود العراقية.

وقال أزدخاني لوكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ”جوان“ إن ”قوات حرس الحدود من الفوج الحدودي لمدينة دهلران، اعتقلت 71 باكستانيا حاولوا مغادرة البلاد بشكل غير قانوني بمنطقة جروهان التابعة لفوج دهلران الحدودي في أثناء مراقبتها للشريط الحدودي“، موضحا أنه ”خلال الاستجواب الأولي، ذكر المحتجزون أنهم كانوا يعتزمون مغادرة إيران بشكل غير قانوني“.

ويبلغ عدد سكان مدينة دهلران نحو 67 ألفا، وتقع على بعد 228 كم من محافظة إيلام ولها حدود تزيد عن 200 كيلومتر مع العراق.

وفي أواخر 2017، قالت السلطات الإيرانية إن ”هناك قرابة 14 ألفا من مواطني باكستان يعيشون في إيران“، مشيرة إلى أنه وفق الإحصائيات فإن الأشخاص الذين يحملون جنسية أفغانستان أو العراق أو باكستان يشكلون أكبر عدد من المهاجرين الذين يعيشون في إيران

ووفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، فإنه من إجمالي عدد الأشخاص الذين يعيشون في إيران وقت إجراء التعداد في 2016، كان هناك نحو 1،584،000 من مواطني أفغانستان، و34،500 من مواطني العراق و 14،320 من مواطني باكستان.

وتشترك إيران مع باكستان بحدود يبلغ طولها 959 كيلو مترًا عبر محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرق إيران التي تقطنها أغلبية من الطائفة السنية البلوشية.

ويوجد في محافظة سيستان وبلوشستان 24 مقاطعة وتقع على الحدود مع باكستان ويسكنها قرابة 3 ملايين نسمة ويتركز معظمهم في المدن الجنوبية من هذه المحافظة التي تعاني الإهمال والتهميش من قبل الحكومة الإيرانية، من بينها قلة الخدمات وفرص العمل.