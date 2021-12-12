وصف عباس بـ "الأب".. دونالد ترامب: نتنياهو كان ضد السلام

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بـ ”الأب“ الذي أراد السلام مع إسرائيل، لكنه كشف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو كان يرفض إبرام اتفاق.

وفي مقابلة مع الصحفي الإسرائيلي المعروف باراك رافيد نشرت مساء السبت، أوضح ترامب أنه عندما تولى منصبه، طلب من نتنياهو تقديم مبادرات تجاه الفلسطينيين بما فيها تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية، لكن الزعيم الإسرائيلي رفض.

وقال ترامب مستخدما لقب نتنياهو: ”بيبي لم يرغب في عقد صفقة.. حتى في الآونة الأخيرة عندما توصلنا إلى الخرائط كجزء من خطة سلام كان رد فعل نتنياهو (آه هذا جيد، جيد)، كل شيء كان دائمًا رائعًا، لكنه لم يكن أبدًا يريد أن يبرم اتفاقا“.

وأضاف ترامب: ”الآن لا أعرف ما إذا كان لا يريد أن يفعل ذلك لأسباب سياسية، أو لأسباب أخرى.. كنت أتمنى لو قال إنه لا يريد عقد صفقة، لأن الكثير من الناس قاموا بالكثير من العمل.. لكنني لا أعتقد أن بيبي كان سيبرم صفقة على الإطلاق. هذا رأيي.. أعتقد أن الجنرال بيني غانتس أراد عقد صفقة سلام“.

واعتبر ترامب في حديثه الذي نشرته صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ مساء السبت أنه يعتقد أن عباس ”أراد عقد صفقة أكثر من نتنياهو“.

وتابع: ”وسأكون صادقًا، لقد كان لي لقاء رائع مع عباس.. هذا صحيح.. وقضينا الكثير من الوقت معًا نتحدث عن أشياء كثيرة.. وكان تقريبا مثل الأب. أعني، لقد كان لطيفًا جدًا، ولم يكن ليكون أكثر لطفًا“.

ولفت ترامب الى أنه قال لنتنياهو بعد ذلك: ”لقد عقدت اجتماعا جيدا مع عباس. يمكننا بالتأكيد إبرام صفقة“، مضيفًا أن رد نتنياهو كان: ”حسنًا، دعنا نفكر في الأمر. دعنا لا نتحرك بسرعة كبيرة، كما تعلم… بعدها قلت له: انتظر دقيقة، أنت لا تريد عقد صفقة“.

وقال ترامب: ”كنت أعتقد أن الفلسطينيين مستحيلون، وأن الإسرائيليين سيفعلون أي شيء لصنع السلام والاتفاق.. لقد وجدت أن هذا ليس صحيحًا“.

وكرر ترامب قائلاً: ”لا أعتقد أن بيبي أراد أبدًا صنع السلام.. أعتقد أنه استغلنا للتو .. نحن أردنا صنع سلام.. لكنني أعتقد أن بيبي لم يرغب في صنع السلام“.