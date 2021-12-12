مستشار ألمانيا يبحث في بولندا أزمة المهاجرين على حدود روسيا البيضاء

يصل المستشار الألماني أولاف شولتز إلى بولندا الأحد لإجراء محادثات بشأن أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وروسيا البيضاء، والخلاف بين بولندا والاتحاد الأوروبي بشأن استقلال القضاء، والتوترات مع روسيا بشأن الحشد العسكري بالقرب من أوكرانيا، ومصير خط أنابيب الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي إنه سيحث شولتز على معارضة بدء تشغيل خط أنابيب نورد ستريم 2 لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا متجاوزا أوكرانيا، لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن يستخدمه ضد أوروبا.

ومع ذلك لم تتعهد الحكومة الألمانية الجديدة علنا بوقف خط أنابيب نورد ستريم 2 إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا مثلما طالبت بولندا والولايات المتحدة.

وتدعم ألمانيا جهود بولندا لوقف تدفق المهاجرين الذين يسعون للدخول من روسيا البيضاء، وهي أزمة اتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بتدبيرها، وقالت إنها ستساعد وارسو وبروكسل في إيجاد حل لنزاعهما القانوني، وتحشد روسيا قواتها على حدودها مع أوكرانيا، ما أثار مخاوف من غزو محتمل.

وقال بايدن السبت إنه أوضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستدفع ”ثمنا باهظا“ وستواجه عواقب اقتصادية مدمرة إذا غزت أوكرانيا، وأضاف: ”لقد أوضحت تماما للرئيس بوتين أنه إذا تحرك نحو أوكرانيا، فإن العواقب الاقتصادية على اقتصاده ستكون مدمرة“.

وأفاد بايدن الذي تحدث مع بوتين عبر الهاتف لمدة ساعتين الأسبوع الماضي، بأنه أخبر الرئيس الروسي بوضوح أن مكانة روسيا في العالم ستتغير بشكل ملحوظ في حالة غزو أوكرانيا.