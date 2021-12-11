على وقع التصعيد مع غزة.. الجيش الإسرائيلي يطلق "مناورة مفاجئة"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، إطلاق مناورة عسكرية مفاجئة تحاكي مواجهة عسكرية على الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة، وذلك على إثر التقديرات الأمنية التي حذرت من مواجهة مرتقبة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة والجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي، إنه ”بدأ مساء اليوم (السبت) مناورة عسكرية مفاجئة بمشاركة هيئة التكنولوجيا واللوجستية وهيئة العمليات وذراع البر للتدرب على تفعيل كامل المنظومة التكنولوجية واللوجستية والقوات البرية“.

وأوضح، أن ”التدريب العسكري يأتي لمحاكاة سيناريوهات قتالية على الجبهة الجنوبية (قطاع غزة)“، مشيرا إلى أن المناورة سيشارك فيها الآلاف من جنود الاحتياط، كما ستشهد المنطقة تحركات نشطة لقوات عسكرية إضافة إلى نقل عتاد ثقيل وعربات مصفحة.

وأشار إلى أن ”التدريب تشارك فيه شعبة التكنولوجيا واللوجستيات ومخازن الطوارئ في مختلف القيادات وكذلك قوات الشرطة العسكرية والوحدات الطبية والتقنية والصيانة في مختلف المناطق خلال الأيام المقبلة نقل القوات القتالية ودعم الجهد البري، من خلال مراكز تموين الأركان العامة“.

وبين الجيش الإسرائيلي أن ”التمرين المفاجئ واسع النطاق ويهدف إلى فحص استعداد الجيش الإسرائيلي وكفاءته في مجالات الاستدعاء الاحتياطي“.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كثف في الأشهر الأخيرة من تدريباته العسكرية على مختلف الجبهات ”الشمالية والجنوبية“، كما أجرى سلسلة من التدريبات التي تحاكي توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية.

يأتي ذلك، في الوقت الذي حذرت فيه تقارير إعلامية وأمنية إسرائيلية من انفجار الأوضاع في قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية جديدة بين الفصائل المسلحة والجيش الإسرائيلي، بسبب حالة الجمود في ملفات التهدئة وإعمار غزة وصفقة تبادل الأسرى.

والأسبوع الماضي، حملت الفصائل المسلحة بغزة، إسرائيل المسؤولية عن ”تداعيات المماطلة في رفع الحصار عن غزة، والتلكؤ المتعمد في ملف إعادة الإعمار“، مطالبين ”الوسطاء بتحمل مسؤولياتهم قبل فوات الأوان، خاصة أن التسويف والمماطلة يؤديان إلى ما لا يتمناه الاحتلال“، حسب تعبيرهم.

وعلى إثر ذلك، حذرت القناة 12 العبرية، من إمكانية اندلاع جولة جديدة مع الفصائل الفلسطينية في غزة، مستندة على التهديدات التي أطلقتها قيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي خلال الأيام الأخيرة.

وأكدت أن ”الهدوء السائد جنوب إسرائيل حاليا على وشك الانفجار“.