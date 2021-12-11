موقع عبري: غانتس أطلع واشنطن على استعدادات إسرائيل لضرب إيران

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أبلغ الولايات المتحدة، بإعطاء التعليمات للجيش الإسرائيلي للاستعداد لهجوم ضد إيران.

ونقل موقع ”واللا“ العبري، عن مصدر أمني إسرائيلي كبير قوله، إن ”وزارة الدفاع الإسرائيلية تلقت تعليمات بالاستعداد لخيار عسكري ضد إيران“، لافتًا إلى أن هذه التعليمات شملت كل ما يتعلق بمسألة تطوير الأسلحة النووية الإيرانية.

وأضاف المسؤول الأمني الكبير: ”قلنا للأمريكيين أن تعليمات صدرت للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لخيار عسكري ضد إيران ولن نحدد المواعيد“.

وأكد الموقع العبري، أن هذه التصريحات جاءت في ظل جولة لقاءات عقدها وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس، في الولايات المتحدة مع كبار المسؤولين الأمنيين الأمريكيين.

وأوضح المسؤول الأمني الإسرائيلي الكبير، الذي شارك في المحادثات في الولايات المتحدة للموقع العبري، أن ”الإيرانيين لن يتعجلوا في عبور العتبة النووية لأنهم يفهمون معنى ذلك، لكننا نتابع الموضوع“.

وأشار إلى أن ”محور تخصيب اليورانيوم، وإنتاج قنبلة نووية هو أساس المشكلة مع الإيرانيين“، مضيفًا أنه يجب عدم السماح لإيران بالمضي قدماً في الملف النووي.

وفي السياق نفسه، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني كبير قوله، إن ”التقديرات الإسرائيلية تشير الى أن إيران تقترب من إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية واحدة“.

وكشفت وسائل إعلام عبرية مختلفة، أن الوزير غانتس، أطلع الولايات المتحدة الأمريكية على الوقت النهائي، الذي سيحتاجه الجيش الإسرائيلي لاستكمال الاستعدادات لشن هجوم ضد إيران.

وبحسب صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، التي نقلت عن مصدر دبلوماسي رفيع قوله، إن ”الأمريكيين لم يعبروا عن معارضتهم الاستعدادات الإسرائيلية التي تحدث عنها وزير الدفاع غانتس حول موعد توجيه ضربة عسكرية لإيران“.

وذكر تقرير نقلته هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، أن الجيش الإسرائيلي يخطط لإجراء مناورات جوية ضخمة تحاكي توجيه ضربة ضد إيران في الصيف المقبل.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قد التقى يوم الخميس الماضي بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، حيث ركزت المحادثات على إيران وسعيها المستمر للحصول على قنبلة نووية في المستقبل القريب.