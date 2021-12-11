وزيرة خارجية ألمانيا: لا بارقة تقدم في المحادثات النووية مع إيران

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنه ما من بارقة تقدم في المحادثات النووية مع إيران، مؤكدة أن الوقت ينفد.

وأضافت للصحافيين على هامش اجتماع لمجموعة السبع في مدينة ليفربول البريطانية: ”ظهر في الأيام الماضية أننا لا نحرز أي تقدم.. بسبب العرض الذي قدمته الحكومة الإيرانية، عادت المفاوضات ستة أشهر إلى الوراء“، بحسب وكالة ”رويترز“.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن الوزير أنتوني بلينكن عقد يوم الجمعة اجتماعا ”مثمرا“ مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وجرى خلال اللقاء بحث الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف المتحدث: ”عقد الوزير بلينكن اجتماعا مثمرا مع نظرائه… من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في ليفربول، بحثوا خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران)، وما سنتخذه في الفترة المقبلة“.

وعُقد الاجتماع في مدينة ليفربول عشية اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع، يُتوقع أن يصدر في ختامه نداء مشترك إلى إيران بأن تحد من برنامجها النووي، وأن تغتنم فرصة المحادثات الجارية في فيينا.

وكان بلينكن قد أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، حيث شدد الأخير على ضرورة عدم رفع العقوبات عن إيران، وعدم السماح لها بالوصول إلى العتبة النووية؛ لأن ذلك سيعود بالضرر على إسرائيل، حسب تعبيره.

وذكر لابيد أن ”الأموال التي سيحصل عليها الإيرانيون ستصل إلى عتبة بابنا على شكل إرهاب وصواريخ، وتخل بالتوازن في المنطقة في وقت قصير“، على حد قوله.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الخميس، خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، في واشنطن، إن ”إسرائيل والولايات المتحدة متحدتان تماما في الالتزام بمنع أن تصبح إيران دولة نووية، مضيفا: ”سنعمل على تعميق الخطاب حول الجاهزية العسكرية تجاه إيران“، وفق موقع ”واي نت“ العبري.

وأضاف غانتس أن ”إيران هي أكبر تهديد للسلام العالمي والاستقرار الإقليمي، وتسعى لامتلاك القدرات النووية التي من شأنها أن تجعل منها تهديدا وجوديا لإسرائيل، وأنا واثق من الالتزام الذي أعربت عنه الإدارة الأمريكية بأنها لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية“.

وخلال زيارته لواشنطن، كشف غانتس عما اعتبرها استعدادات إيرانية لشن هجوم ضد إسرائيل ودول في الشرق الأوسط.

وحسب القناة 12 العبرية، فإن غانتس شارك، الخميس، في حلقة نقاشية بمشاركة باحثين كبار ورؤساء معاهد بحثية أمريكية، وعرض أمامهم خريطة انتشار الميليشيات الإيرانية في المنطقة، إلى جانب أسلحة ومعدات تملكها طهران.

وأوضحت القناة أن غانتس ”كشف معلومات بشأن أسطول الطائرات المسيرة الانتحارية التي تكدسها إيران؛ بغية تنفيذ عمليات معادية“.