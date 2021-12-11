لماذا رفعت فرنسا السرية عن أرشيف حرب الجزائر قبل حلول الموعد القانوني؟

سلط تقرير نشرته إذاعة فرنسا الدولية الضوء على إعلان السلطات الفرنسية عن قرب رفع السرية عن أرشيف ”التحقيقات القضائية“ للحرب الجزائرية (1954-1962)، وسط تكهنات وتساؤلات واسعة حول مغزى هذا القرار الذي جاء قبل 15 عاما من حلول الموعد القانوني لهذا الإجراء الذي وصفه مراقبون بـ“المفاجئ“.

ونقل التقرير الذي نشر اليوم السبت، عن أحد الخبراء المتخصصين في العلاقات الفرنسية الجزائرية قوله، إن الأمر ليس محض صدفة، بل يأتي في سياق إعادة النظر في العلاقة بين البلدين، خاصة أن هذا القرار جاء بعد 48 ساعة من الزيارة التي أجراها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للجزائر.

وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية، روزلين باشلو، التي أعلنت القرار، إن هذه الخطوة بإزاحة النقاب عن أرشيف حرب الجزائر تأتي في سياق ”النظر للحقيقة من واجهتها الأمامية“، لكن التقرير الفرنسي اعتبر أن تصريحات الوزيرة الفرنسية قد لا تخرج عن أنها ”بادرة لاسترضاء الجزائر وخطوة كبيرة نحو مصالحة تاريخية وتهدئة للعلاقات المتوترة بين البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية“.

ونقل التقرير عن المحامي المتخصص في العلاقات الفرنسية الجزائرية جون بيار مينار قوله إنه ”في سياق انتخابي متوتر، يبدو من الصعب على باريس أن تتخذ قرارا بخصوص منح التأشيرات، وهو ما يجعل من أرشيف الحرب على الجزائر ”المنطقة الوحيدة والمثلى التي تستطيع الحكومة الفرنسية التقدم فيها قليلا نحو الأمام“.

واعتبر التقرير أن فرنسا تسعى من خلال القرار الأخير توجيه رسالة مضمونة الوصول إلى الجزائر بالإعلان عن رفع السرية عن الأرشيف القضائي للحرب وتسليمه لقوات الدرك والشرطة، ويتعلق ذلك بجميع الإجراءات القانونية التي أثيرت في الجزائر وكذلك في العاصمة الفرنسية.

وتابع التقرير أنه ”كان من المتوقع أن يتم رفض كل مطالب النفاذ إلى الأرشيف القضائي للحرب على الجزائر باعتبار أن الآجال المحددة للكشف عنها تصل إلى 75 عاما، ولكن إعلان الحكومة الفرنسية عن استعدادها الفوري لتقديم الوثائق السرية إلى قوات الدرك والشرطة الآن يعني أن الأمر سيكون سابقا لأوانه قبل 15 عاما بالتمام والكمال، ما يعني وجود ”نوايا فرنسية لمصالحة تاريخية، ولها صلة وثيقة بالانتخابات في فرنسا، وذلك في ظل وجود جالية جزائرية كبيرة هناك“ يطمح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى كسب أصواتها، وفق التقرير.

ويصف التقرير الإعلان عن رفع السرية عن الأرشيف القضائي بأنه ”دون شك أمر جيد جدا“.

ويتابع التقرير أنه ”قد يكون هذا ما يمكن تقديمه حتى الآن، لكن هذا الشيء يعد مهما للغاية بالنسبة للمؤرخين، ومن ثم بالنسبة لنا جميعا، من المهم أن نعرف ماهية تلك الوثائق، فالأمر أيضا بات في متناول الجزائريين لاتخاذ نفس الخطوة، ولم يعد هناك أي مجال للانتظار، ولم يعد هناك المزيد من الإجراءات القانونية، ولا توجد أحكام للانتظار، ليس هناك سوى الحقيقة التاريخية، والعمل التاريخي، التي قدمها المؤرخون في كلا الجانبين“.

وينقل التقرير عن المحامي جون بيار مينار قوله: ”أعتقد أن هذه الخطوة من جانب فرنسا ضرورية لمنع الطرفين في بعض الأحيان من تداول الحقائق غير المؤكدة أو تلك الأحداث التي يتم تهويلها عادة لتوتير العلاقة بين البلدين.“

ويكشف المحامي الفرنسي أن القرار الذي اتخذته باريس هو بلا شك ”خطوة إلى الأمام، حتى في ظل الاستثناءات العديدة التي منحت للباحثين، وهناك بعض الصناديق بقيت سرية، وعلى سبيل المثال صندوق لجنة الحماية، هو صندوق يتضمن الإعلان عن آلاف الحالات لاختفاء جزائريين أو أوروبيين أو غيرهم في آن واحد“.

وكانت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو قد أعلنت عن قرب رفع السرية عن أرشيف ”التحقيقات القضائية“ للحرب الجزائرية (1954-1962) بعد حوالي 60 عاما، بينما تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة منذ أشهر.

وقالت باشلو لمحطة ”بي اف ام تي في“ أمس الجمعة ”أفتح قبل 15 عاما أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة حول حرب الجزائر“.

وأضافت: ”أريد ذلك بخصوص هذه المسألة – المزعجة والمثيرة للغضب وفيها مزورون للتاريخ يعملون – أن نكون قادرين على مواجهتها، لا يمكن بناء رواية تاريخية على كذب“.

ويأتي هذا الإعلان في إطار سياسة المصالحة مع ”ذاكرة الحرب“ التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.