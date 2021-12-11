احتجاجا على أوضاعهم المعيشية.. معلمون إيرانيون يضربون عن العمل

بعد دعوة المجلس التنسيقي للجمعيات الثقافية الإيرانية، بدأ معلمون في المدن الإيرانية إضرابًا لمدة يومين اعتبارا من صباح اليوم السبت.

ويحتج المضربون، على عدم تطبيق ترتيبات المعلمين، مطالبين بمعادلة الرواتب، لا سيما معادلة المعاشات في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية ”بي بي سي“، أن المعلمين في أكثر من 40 مدينة من بينها بوشهر وقسم ولاهيجان وأصفهان وقم وكرمان وكرج ويزد وهمدان إضافة إلى العاصمة طهران وتبريز وقزوين وغيرها نظموا إضرابا عن العمل.

وطلب المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران، من المعلمين عدم حضور الدروس وإغلاق الدروس الافتراضية.

والإضراب الذي يستمر يومين، والذي بدأ بدعوة من المجلس التنسيقي للجمعيات الثقافية الإيرانية، هو ثالث احتجاج واسع النطاق للمعلمين في الشهر الماضي.

وأكد المعلمون المضربون أن خطوتهم جاءت بسبب فشل الحكومة والبرلمان في الوفاء بوعودهم وحل مشاكلهم المعيشية.

وفي 11 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تجمع المعلمون المتظاهرون في 50 مدينة في إيران، وأدت هذه الاحتجاجات في بعض مدن محافظة طهران إلى اعتقال وضرب العديد من المعلمين، كما اجتمع المعلمون الإيرانيون مرة أخرى مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري في أكثر من 60 مدينة.

وبحسب الفصل السادس من وثيقة التحول الجوهري للتعليم، التي أقرها المجلس الأعلى للثورة الثقافية عام 2011، يجب تحديد رواتب المعلمين على أساس مستوى جودتهم، لكن هذه الخطة لم تنفذ بعد.

وإذا تمت الموافقة على خطة التصنيف وتنفيذها، فإن الراتب الأساسي والمزايا للمعلمين ستصل إلى 80 % على الأقل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، الذين هم من نفس الرتبة والخلفية.

وعلى الرغم من الموافقة العامة على خطة التصنيف، لم تتم مناقشة تفاصيلها في جلسة علنية بالبرلمان منذ حوالي خمسة أشهر.

وقال المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين إنه ”إذا تم تجاهل مطالب المعلمين والمسيرات، فسوف ينظمون مسيرات احتجاجية واسعة النطاق أمام البرلمان ودوائر التعليم في المستقبل“.

وفي السنوات الأخيرة، مع تصاعد الأزمة الاقتصادية وانتشار الفقر بين مختلف شرائح المجتمع، نظم المعلمون الإيرانيون العديد من الاحتجاجات النقابية، وكان معظمها بسبب مشاكل المعيشة.

وقوبلت الاحتجاجات برد سلبي من الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الإيرانية، وإضافة إلى محاولة منع المعلمين من التجمع، تم اعتقال بعض المعلمين المحتجين وتهديدهم.