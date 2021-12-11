بعد تقرير عن تدريبات أمريكية إسرائيلية.. إيران تحذر من "ثمن غال"

توعد مسؤولا عسكريا إيرانيا ما سماهم بـ ”المعتدين“ بأن يدفعوا ثمنا غاليا، وذلك بعد نشر تقرير عن خطط أمريكية إسرائيلية لإجراء تدريبات عسكرية استعدادا لضربات على مواقع نووية إيرانية في حال فشل الدبلوماسية.

وذكرت وكالة ”نور“ الإخبارية التابعة لأعلى جهاز أمني في إيران اليوم السبت في تغريدة على تويتر نقلا عن مسؤول عسكري لم تذكر اسمه: ”إتاحة الأجواء لأن يختبر القادة العسكريون الصواريخ الإيرانية مع أهداف حقيقية سيكبد المعتدين ثمنا غاليا“.

كان مسؤول أمريكي لم يكشف عن هويته في تصريحات صحفية سابقة، أكد وجود خطط لتدريبات عسكرية محتملة ومشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، تحضيرا لأسوأ سيناريو ممكن لتدمير المنشآت النووية الإيرانية في حال أخفقت الدبلوماسية.

وقال المسؤول الأمريكي لـ ”رويترز“ إن ”المحادثات التي تمت في الولايات المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الأول مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تأتي في أعقاب إفادة قدمها القادة في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان بشأن مجمل الخيارات العسكرية المتاحة لضمان عدم تمكن إيران من صنع سلاح نووي“.

وتنفي إيران السعي إلى صنع أسلحة نووية وتقول إنها تريد أن تبرع في التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية.

وتؤكد الاستعدادات الأمريكية الإسرائيلية، التي لم ترد تقارير بشأنها من قبل، قلق الغرب إزاء المحادثات النووية العسيرة مع إيران التي يأمل الرئيس الأمريكي جو بايدن في أن تحيي اتفاق 2015 النووي الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب.

لكن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين عبروا عن استيائهم بعد محادثات الأسبوع الماضي بسبب مطالب هائلة لحكومة إيران الجديدة المتشددة، مما زاد شكوك الغرب في أن إيران تسعى لكسب الوقت لتطوير برنامجها النووي.

وبحثت الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، الخميس الماضي، في البنتاغون، إجراء مناورات عسكرية مشتركة لمواجهة الطموحات النووية الإيرانية، في وقت استؤنفت فيه المفاوضات الصعبة حول برنامج طهران النووي في فيينا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، لدى استقباله نظيره الإسرائيلي بيني غانتس: ”أنا قلق للغاية من تصرفات الحكومة الإيرانية في المجال النووي في الأشهر الأخيرة، ومن استفزازاتها المتواصلة وعدم التزامها الدبلوماسي“.

وأضاف أوستن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ”قال بوضوح إنه في حال إخفاق السياسة نحن جاهزون للانتقال إلى خيارات أخرى، وسنواصل تطوير هذه الهندسة الأمنية الإقليمية من خلال تعاون عسكري وتدريبات ومناورات“.