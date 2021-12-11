صحيفة عبرية: إسرائيل تشاورت مع إدارة بايدن قبل تنفيذ هجومين ضد إيران

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن إجراء إسرائيل مشاورات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل تنفيذ هجومين ضد إيران خلال الأشهر الأخيرة الماضية.

وقالت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، نقلا عن مصادر أمريكية، إن ”الجهات المختصة في إسرائيل أجرت مشاورات مع إدارة بايدن قبل تنفيذ هجومين لاستهداف برنامج إيران النووي الأشهر الماضية“.

وأوضحت المصادر، التي وصفتها الصحيفة العبرية بالمطلعة، أن ”أحد الهجومين نفذته طائرة مسيرة في يونيو/ حزيران الماضي على منشأة نووية غربي طهران“.

وأضافت أن ”الهجوم الآخر يتعلق بالحريق الذي اندلع في سبتمبر/ أيلول الماضي في قاعدة صواريخ تابعة للحرس الثوري غرب طهران“.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن السلطات أحبطت محاولة استهداف مبنى لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في كرج غربي طهران، مشيرة إلى أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية، ولم يؤثر على أنشطة إيران النووية.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، في سبتمبر/ أيلول الماضي، وقوع حريق في مركز أبحاث الاكتفاء الذاتي التابع لغرب طهران، مشيرا إلى مصرع اثنين من العاملين في المركز، دون أن يكشف تفاصيل أخرى عن الحادث.

وقالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ التابعة للحرس الثوري، في حينه، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح إثر الحريق، مضيفة أنه ”تم إخماد الحريق وتم نقل المصابين إلى المستشفى“.

الجدير ذكره، أن إيران اتهمت إسرائيل في أكثر من مرة، بشن هجمات عدة على منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي واغتيال علمائها النوويين في السنوات الماضية، في حين لم تنف السلطات الإسرائيلية أو تؤكد صحة تلك الاتهامات.

ويسعى مسؤولون إسرائيليون، لإقناع الولايات المتحدة بالعمل مع إسرائيل عسكريا ضد إيران، حيث طالب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بعدم رفع العقوبات عن طهران.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن ”إسرائيل والولايات المتحدة متحدتان تماما في الالتزام بمنع أن تصبح إيران دولة نووية، قائلا: ”سنعمل على تعميق الخطاب حول الجاهزية العسكرية تجاه إيران“.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تؤكد فيه تقارير عبرية مواصلة الجيش الإسرائيلي الاستعداد لأي هجوم عسكري محتمل ضد إيران بسبب برنامجها النووي، حال فشلت المفاوضات بينها وبين القوى الكبرى في فيينا.