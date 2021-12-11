مجموعة السبع تخطو نحو موقف موحد ضد روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية‎‎

سعت أغنى الدول الديمقراطية في العالم اليوم السبت إلى تشكيل جبهة موحدة ضد العدوان الروسي تجاه أوكرانيا وذلك عندما استضافت بريطانيا اجتماعا لوزراء خارجيتها في مدينة ليفربول بشمال إنجلترا.

ويأتي اجتماع مجموعة السبع، الذي يحضره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظراؤه من فرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان وكندا، وسط قلق دولي من أن تغزو روسيا أوكرانيا. وتنفي روسيا اعتزامها شن أي هجوم.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن الوزيرة ليز تروس وبلينكن عقدا اجتماعا الليلة الماضية قبل المناقشات الرسمية وعبرا عن عميق القلق إزاء الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.

وأضافت وزارة الخارجية أن أي توغل تقوم به روسيا في الأراضي الأوكرانية ”سيكون خطأ استراتيجيا وستكون العواقب بسببه وخيمة“.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد قالت يوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي، إن العدوان الروسي على أوكرانيا سيكون له ثمن.

وقالت أورسولا: ”باعتبارنا المفوضية الأوروبية، تلقينا تكليفا من المجلس الأوروبي في يونيو بإعداد اختيارات بشأن روسيا، وقد أنجزنا ذلك الآن“.

ومضت تقول: ”أي عدوان يجب أن يكون له ثمن، ولهذا سنبلغ روسيا بهذه النقاط، لكننا لن نعلنها“.

وأردفت: ”بشكل عام، من المهم القول إن الطاقة لا يمكن أن تكون وسيلة لممارسة الضغط، ولا بد من ضمان أمن الطاقة الأوروبي“.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد أكدت، في وقت سابق، أن ”الاتحاد الأوروبي مستعد ليس فقط لتشديد العقوبات الحالية على روسيا، ولكن أيضا لاتخاذ تدابير مالية واقتصادية جديدة“.

من جهة أخرى، طالبت روسيا حلف شمال الأطلسي ”​الناتو​“، الجمعة، بإلغاء التزام صدر في عام 2008 بمنح أوكرانيا وجورجيا عضوية الحلف في يوم من الأيام.

وطالبت أيضاً بأن يقدم الحلف وعدا بعدم نشر أسلحة في البلدان المتاخمة لروسيا بما قد يهدد أمنها، وفق ما أوردته.

وقدمت وزارة الخارجية الروسية هذه المطالب في أشمل بيان لها حتى الآن حول الضمانات الأمنية، التي يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يريد الحصول عليها من الولايات المتحدة وحلفائها.

وفي السياق، أوضحت أن ”موسكو اقترحت إحياء الحوار الدفاعي مع ​حلف الأطلسي​ والولايات المتحدة“، مشيرة إلى أن ”روسيا تطالب بإلغاء تعهدات الناتو بضم أوكرانيا وجورجيا إلى عضوية الحلف“.