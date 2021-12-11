تقرير: بايدن يواجه تحديا في أوكرانيا بشأن كيفية ردع روسيا دون استفزاز بوتين

رأت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه ”اختباراً صعباً“ بشأن محاولة التوازن بين ردع روسيا في أوكرانيا، وعدم استفزاز نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن ”أسوأ سيناريو يمكن أن يواجه بايدن يتمثل في الحرب بين الناتو وروسيا، وهو شيء لم يكن أحد يتصوره على الإطلاق خلال العقود الثلاثة الماضية، بعد نهاية الحرب الباردة“.

وأضافت: ”يتعين على الرئيس الأمريكي أن يجد التوازن بين ردع الطموحات التوسعية للرئيس الروسي بوتين، وبين أي إجراء يمكن أن يُرى بأنه استفزازي“.

ومضت الصحيفة: ”في ظل التوقعات بحدوث غزو روسي، فإنه لا يمكن الفرار من احتمال قيام حلف شمال الأطلسي بتعزيز دور حلفائه في أوروبا الشرقية“.

وتابعت: ”كانت هناك مباحثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، سادتها أجواء ودية، ولكن التهديد الروسي بغزو أوكرانيا، في حال حدوثه، ستكون له عواقب كارثية، ما يضع بايدن أمام أصعب تحد في ملف السياسة الخارجية حتى الآن“.

وأردفت قائلة: ”إرسال قوات أمريكية وعتاد عسكري إلى أوكرانيا كإجراء وقائي، لمنع أي هجوم روسي محتمل في كانون الثاني/ يناير أو شباط/ فبراير، سيكون عملاً استفزازياً دون شك، ولا يمكن توقع عواقبه مطلقاً“.

ولفتت الصحيفة إلى استبعاد بايدن هذه الخطوة، على الأقل علانية، ”ربما يكون بوتين، يقدّر بأن هذا ليس خياراً واقعياً بالنسبة لأمريكا“.

واستطردت: ”إذا أصرّ بايدن على الاحتفاظ بالخيار العسكري الوقائي، فإنه سيواجه معارضة قوية من الكونغرس، وأيضاً من الشعب الأمريكي، كونها خطوة تنطوي على مخاطر عالية في دولة ليس عضواً في حلف الناتو“، مشيرة إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان قبل نحو 4 أشهر، بعد حرب فشلت في تحقيق النتيجة المرجوة، وما رافق ذلك من فوضى، لا يزال في أذهان الجميع“.

ونقلت الصحيفة عن ”مارك كانسيان“، الكولونيل المتقاعد في البحرية الأمريكية، والبالغ من العمر 70 عاماً، قوله: ”قد يدفع البعض لإرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن من الصعب للغاية الدفاع عن البلاد لأنها كبيرة جداً ومكشوفة، وفي الشرق أمام روسيا لا توجد دفاعات طبيعية، والروس يتمتعون بميزة التمركز، ويمكنهم تحريك قواتهم بسرعة أكبر“.

وأكد ”كانسيان“ أن الجيش الأوكراني أفضل الآن مما كان عليه قبل سنوات، إبان الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم، قبل 7 سنوات، وتلقوا تدريبات من الولايات المتحدة والناتو، ويحصلون على معدات جيدة، رغم أنهم بطبيعة الحال سيكونوا في مرتبة أدنى أمام الروس، المتفوقين كثيراً“.

وفي أحدث الجهود الدبلوماسية بهذا الصدد، سعت أغنى الدول الديمقراطية في العالم اليوم السبت إلى تشكيل جبهة موحدة ضد ما أسموه العدوان الروسي تجاه أوكرانيا، وذلك عندما استضافت بريطانيا اجتماعا لوزراء خارجيتها في مدينة ليفربول بشمال إنجلترا.

ويأتي اجتماع مجموعة السبع، الذي يحضره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظراؤه من فرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان وكندا، وسط قلق دولي من أن تغزو روسيا أوكرانيا.

وتنفي روسيا اعتزامها شن أي هجوم.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن الوزيرة ليز تروس وبلينكن عقدا اجتماعا الليلة الماضية قبل المناقشات الرسمية وعبرا عن عميق القلق إزاء الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.

وأضافت وزارة الخارجية أن أي توغل تقوم به روسيا في الأراضي الأوكرانية: ”سيكون خطأ استراتيجيا وستكون العواقب بسببه وخيمة“.