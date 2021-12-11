بلينكن يبحث مع نظرائه الأوروبيين الاتفاق النووي الإيراني

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن الوزير أنتوني بلينكن عقد يوم الجمعة اجتماعا ”مثمرا“ مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وجرى خلال اللقاء بحث الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف المتحدث: ”عقد الوزير بلينكن اجتماعا مثمرا مع نظرائه… من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في ليفربول أمس. بحثوا خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران) وما سنتخده في الفترة المقبلة“.

واستؤنفت في فيينا أمس الخميس المحادثات بين إيران والدول الكبرى حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وعُقد الاجتماع في مدينة ليفربول بشمال إنجلترا عشية اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع يُتوقع أن يصدر في ختامه نداء مشترك إلى إيران بأن تحد من برنامجها النووي وأن تغتنم فرصة المحادثات الجارية في فيينا.

وكان بلينكن قد أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، حيث شدد الأخير على ضرورة عدم رفع العقوبات عن إيران وعدم السماح لها بالوصول إلى العتبة النووية؛ لأن ذلك سيعود بالضرر على إسرائيل، حسب تعبيره.

وذكر لابيد أن ”الأموال التي سيحصل عليها الإيرانيون ستصل إلى عتبة بابنا على شكل إرهاب وصواريخ، وتخل بالتوازن في المنطقة في وقت قصير“، على حد قوله.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد قال، الخميس، خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، في واشنطن، إن ”إسرائيل والولايات المتحدة متحدتان تماما في الالتزام بمنع أن تصبح إيران دولة نووية، مضيفا: ”سنعمل على تعميق الخطاب حول الجاهزية العسكرية تجاه إيران“، وفق موقع ”واي نت“ العبري.

وأضاف غانتس: ”إيران هي أكبر تهديد للسلام العالمي والاستقرار الإقليمي، وتسعى لامتلاك القدرات النووية التي من شأنها أن تجعل منها تهديدا وجوديا لإسرائيل، وأنا واثق من الالتزام الذي أعربت عنه الإدارة الأمريكية بأنها لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية“.

وخلال زيارته لواشنطن، كشف غانتس عما اعتبرها استعدادات إيرانية لشن هجوم ضد إسرائيل ودول في الشرق الأوسط.