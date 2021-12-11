فرار متهم بالاعتداء على الشرطة خلال هجوم الكونغرس إلى روسيا البيضاء

قال ممثلون للادعاء الاتحادي الأمريكي، يوم الجمعة، إن رجلا من كاليفورنيا متهما بالاعتداء على الشرطة في أعمال الشغب التي وقعت في السادس من يناير/ كانون الثاني في مبنى الكونغرس الأمريكي هرب من الولايات المتحدة، ومن المرجح أنه لجأ إلى روسيا البيضاء.

ووُجهت لشخص يدعى إيفان نيومان ( 49 عاما) يوم الجمعة 14 تهمة جنائية ناجمة عن الحصار الدامي لمبنى الكونجرس من قبل أنصار الرئيس دونالد ترامب في ذلك الوقت، في توسيع لنطاق التهم الواردة في الأصل في شكوى جنائية تم رفعها ضد نيومان في مارس/ آذار.

وقال ممثلو الادعاء في بيان إن نيومان شوهد في لقطات مصورة وهو يضع قناعا واقيا من الغاز أثناء وقوفه بالقرب من الشرطة أمام المتاريس عند مبنى الكونغرس.

ووفقا للوثائق المرفوعة في القضية، نزع نيومان قناع الغاز في وقت لاحق وصرخ في الشرطة قائلا: ”أنا على استعداد للموت، هل أنتم كذلك؟“ قبل أن يعتدي جسديا على العديد من أفراد الشرطة ويدفع حاجزا صوبهم.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا في بيان، إن نيومان، الذي لم يمثل أمام المحكمة بعد في القضية، فر من الولايات المتحدة يوم 16 فبراير/ شباط و ”يعتقد حاليا أنه موجود في روسيا البيضاء“.

ونيومان واحد من بين أكثر من 220 شخصا وجهت لهم تهمة التعدي أو إعاقة تطبيق القانون خلال هجوم السادس من يناير/ كانون الثاني على مبنى الكونغرس الذي عطل جلسة مشتركة للكونغرس للتصديق رسميا على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 على ترامب الجمهوري.

ولقي أربعة أشخاص حتفهم في يوم أعمال الشغب، كما توفي أحد أفراد شرطة الكونغرس في اليوم التالي متأثرا بجروح أصيب بها أثناء الدفاع عن الكونغرس. وأصيب المئات من رجال الشرطة بجروح خلال الاشتباك الذي استمر لساعات.

من جهة أخرى، رفضت محكمة استئناف فدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، طلب الرئيس السابق دونالد ترامب، أن يبقي البيت الأبيض وثائق رسمية تتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول سرية.

ويمهد هذا القرار الطريق أمام تسلّم الكونغرس وثائق قد تدين الملياردير الجمهوري بالهجوم الذي شنه أنصاره على الكابيتول.

وكانت لجنة برلمانية مكلفة بالتحقيق في دور الرئيس السابق في الهجوم الذي نفذه حشد من أنصاره على مقر السلطة التشريعية، لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة، قد طلبت من البيت الأبيض تسليمها هذه الوثائق، في خطوة اعترض عليها ترامب أمام القضاء.