كندي عمل معلقا صوتيا في تنظيم داعش يقر بذنبه في الولايات المتحدة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة العدل الأمريكية الجمعة أن متشددا كنديا أدّى دورا رئيسيا في إطار دعاية تنظيم داعش، واستخدم صوته في مقاطع فيديو تعود للتنظيم، أقرّ بذنبه أمام محكمة أمريكية.

وقالت الوزارة في بيان إنّ محمد خليفة (38 عاما) أقرّ بأنه ”قدّم دعما ماديا لجماعة إجرامية إرهابية تسببت“ بأعمال قتل، وإنّ عقوبته ستحدد في 15 نيسان/أبريل 2022. وهو تصل عقوبته إلى السجن المؤبد.

والكندي اعتقلته قوات سوريا الديموقراطية خلال المعارك في كانون الثاني/يناير 2019 وسلم في عام 2021 إلى السلطات الأمريكية.

وبحسب لائحة الاتهام المنشورة في 2 تشرين الأول/أكتوبر، فهو كان غادر كندا في 2013 للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا.

واعتبارا من عام 2014 أصبح ”عضوا رئيسيا“ في الخلية الدعائية للتنظيم المتشدد، نظرا إلى إتقانه الإنكليزية والعربية. وهذه الخلية هي مصدر مقاطع الفيديو التي أظهرت عمليات إعدام رهائن أجانب، بمن فيهم الصحافيان الأمريكيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف اللذان قطع رأساهما في عام 2014.

وعلّق محمد خليفة بصوته لينقل إلى الإنكليزية الكثير من محتويات مقاطع الفيديو الدعائية ”العنيفة جدا“ التابعة لتنظيم داعش، بما في ذلك مقطعا فيديو بعنوان ”لهيب الحرب“ يعود الأول إلى العام 2014 والثاني إلى العام 2017.

كما يُشتبه في أنّه هو أيضا المعلّق الصوتيّ في ”مقاطع فيديو للتجنيد“ استُخدِمت فيها صوَر لاعتداءات شنّها التنظيم في فرنسا وبلجيكا، لتشجيع متشددين آخرين على تنفيذ هجمات.

وفي مقابلة أجرتها قناة سي بي سي الكندية عام 2019 معه من داخل سجنه في سوريا، لم يُبدِ محمد خليفة، الملقب أبو رضوان الكنديّ، أي ندم على أفعاله. وقال إنه يريد العودة إلى كندا مع زوجته وأطفالهما الثلاثة، لكن شرط عدم محاكمته هناك.

وما زالت خلايا تابعة للتنظيم المتشدد ناشطة في العراق.

وأطلقت الحكومة العراقية، الأربعاء، عملية عسكرية واسعة لتعقب عناصر تنظيم داعش في المناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية والبيشمركة الكردية.

ويأتي ذلك بعد أيام على واقعة قرية لهيبان، بين محافظتي كركوك ونينوى، التي سيطر عليها تنظيم داعش، لبضع ساعات، وهو ما أثار غضبا واسعا.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن ”قيادة عمليات ديالى، وبتنسيق عال مع قيادتي المحور الأول والثاني في قوات البيشمركة، بدأت بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش على طول الحدود الفاصلة بين القطعات الاتحادية مع إقليم كردستان العراق في أطراف قضاء خانقين وكفري“.