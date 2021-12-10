وكالة إيرانية: الأوروبيون يتضامنون مع أمريكا لتصعيد الضغوط على إيران

نقلت وكالة أنباء ”نور نيوز“ التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، مساء الجمعة، أن الأطراف الأوروبية لا تزال تتضامن مع الولايات المتحدة من أجل تصعيد الضغوط على إيران في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي.

ونقلت الوكالة عن مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض قوله إن ”الأطراف الأوروبية لا تزال تتضامن مع الولايات المتحدة لتغيير الأجواء نحو تصعيد الضغوط على إيران“.

وقال المصدر الإيراني، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، إن ”ممثلي الترويكا الأوروبية (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) بذلوا مساعي كبيرة لتغيير مسار المفاوضات لأهداف ثلاثة: أخذ امتيازات من الصين وروسيا، وأخذ امتيازات من إيران، وأخذ امتيازات من الاتحاد الأوروبي“.

واعتبر المصدر الإيراني أن ”سلوكيات الأطراف الأوروبية الثلاثة أخلت بمهمة رئيس الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، ومساعده إنريكي مورا منسق محادثات فيينا“.

وتابع القول إن ”المقترحات الإيرانية الفنية والموثقة أقلقت الأطراف الغربية بشدة، وأمام جدية إيران ودعم الصين، وروسيا، وممثل الاتحاد الأوروبي، يخططون بالتشاور مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، لتغيير مسار المفاوضات“.

من جهة أخرى، نقلت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، عن مفاوض إيراني في فيينا نفيه للأنباء التي تحدثت عن موافقة إيران على مواصلة ‎المفاوضات وفق ما تم التوصل إليه في المسودات السابقة، في حزيران/ يونيو الماضي.

وقال المفاوض الإيراني إن ”الترويكا الأوروبية تراجعت عن مواقفها الأخيرة ودخولها طاولة مفاوضات فيينا بهدف دراسة مقترحات إيران وعدّها انتصارًا لطهران“.

وجرت محادثات إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية بمشاركة أمريكية غير مباشرة، اليوم الثاني في فيينا وسط تقارير متضاربة حول مضمون المحادثات بالإضافة إلى موقف إيران.

ونقلت ”رويترز“ في وقت سابق عن مصادر دبلوماسية أوروبية قولها إن إيران وافقت على استئناف المحادثات على أساس النص المتفق عليه في، يونيو/حزيران.

لكن علي باقري كاني كبير المفاوضين الإيرانيين قال إن موقف طهران لم يتغير، مضيفًا: ”لا تزال إيران تتفاوض على أساس نص قدمته إلى الجانب الآخر، الأسبوع الماضي، كما تمت مناقشة هذا النص خلال اليومين الأخيرين من المفاوضات“.

وكتب باقري كني عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إنه ”في لقاء ودي مع وزير الخارجية النمساوي الجديد، أكدت على جدية إيران وحسن نيتها في المحادثات“.

وأضاف: ”لقد أبقى سلوك إيران المسؤول الاتفاق النووي على قيد الحياة“، معتبرًا إن ”خلق جو زائف خارج غرفة المفاوضات لا يمكن أن يقوض جدية المفاوضين في التوصل إلى اتفاق يحمي حقوق ومصالح الشعب الإيراني“.

در دیدار دوستانه با وزیر خارجه جدید اتریش بر جدیت و حسن نیت ایران در گفتگوها تأکید کردم.

رفتار مسئولانه ایران توافق را زنده نگه داشته است.

فضاسازی دروغین خارج از اتاق مذاکره نمی‌تواند خللی در جدیت مذاکره‌کنندگان در رسیدن به توافقی که از حقوق و منافع ملت ایران صیانت کند، وارد کند. pic.twitter.com/hxyRTG8PoD — علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) December 10, 2021

ومن المقرر أن يصل روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، إلى فيينا في الأيام المقبلة، وقال في حديث لـ“بي بي سي“ خلال مقابلة خاصة الليلة الماضية: ”إن فشل المحادثات سيضع ضغوطًا اقتصادية ودبلوماسية شديدة على إيران، لكن الولايات المتحدة تفضل عدم إجبارها على اختيار هذا المسار“.