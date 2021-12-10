تعيين كاثرين راسل مساعدة بايدن مديرة جديدة لليونيسف

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية أعلنت، اليوم الجمعة، تعيين كاثرين راسل، وهي مساعدة للرئيس الأمريكي جو بايدن، في منصب المديرة التنفيذية القادمة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وتعد كاترين راسل في الوقت الحالي، مديرة لمكتب شؤون الأفراد في الرئاسة الأمريكية، ومساعدة للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين: ”تتولى السيدة راسل هذا الدور حاملة معها عقودًا من الخبرة في تطوير سياسات مبتكرة في تمكين المجتمعات المحلية المحرومة عبر العالم“.

وقال بايدن إن راسل ”مهيأة يشكل استثنائي“ لقيادة اليونيسف، مضيفًا: ”سنفتقد كاثي، لكن خسارتنا مكسب لليونيسف“.

وقالت الأمم المتحدة، إن راسل عملت سفيرة فوق العادة لقضايا المرأة في العالم في وزارة الخارجية الأمريكية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، في تموز/ يوليو، إن المديرة التنفيذية المنتهية خدمتها هنرييتا فور تعتزم التنحي للتفرغ لمسألة صحية أسرية.

ومنذ تأسيس اليونيسف، في العام 1946، شغل أمريكيون منصب المدير التنفيذي للمنظمة.