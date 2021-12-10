الناتو يرفض طلب روسيا سحب الدعوة الموجهة لأوكرانيا للانضمام للحلف

إ ف ب

المصدر: إ ف ب

رفض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الجمعة، طلب روسيا من الغرب سحب الدعوة التي وجّهها إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز إنّ ”علاقة حلف شمال الأطلسي بأوكرانيا ستقرّرها الدول الثلاثون الأعضاء في الحلف وأوكرانيا – ولا أحد سواها“.

وأضاف ”لا يمكننا أن نقبل أن تحاول روسيا إعادة إرساء نظام تكون للقوى الكبرى فيه، مثل روسيا، مناطق نفوذ، ويمكنها فيه أن تتحكّم أو تقرّر ما يمكن أن يفعله أعضاء آخرون“.

واليوم الجمعة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن العدوان الروسي على أوكرانيا سيكون له ثمن.

ورفضت في الوقت نفسه أن تقول صراحة إن كانت تلك الخطوة ستجعل التكتل الأوروبي يفرض عقوبات على خط أنابيب الغاز الروسي ”نورد ستريم 2“.

وكانت فون دير لاين ترد في مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار ألمانيا الجديد أولاف شولتس على سؤال عما إذا كان قطع نورد ”ستريم 2“ سيكون ضمن العقوبات على روسيا إذا هاجمت أوكرانيا.

وقالت أورسولا ”باعتبارنا المفوضية الأوروبية، تلقينا تكليفا من المجلس الأوروبي في يونيو بإعداد اختيارات بشأن روسيا، وقد أنجزنا ذلك الآن“.

ومضت تقول: ”أي عدوان يجب أن يكون له ثمن، ولهذا سنبلغ روسيا بهذه النقاط، لكننا لن نعلنها“.

وأردفت: ”بشكل عام، من المهم القول إن الطاقة لا يمكن أن تكون وسيلة لممارسة الضغط، ولا بد من ضمان أمن الطاقة الأوروبي“.

من جانبه، رفض شولتس الإفصاح عن العواقب المحددة لغزو روسي لأوكرانيا.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد أكدت، في وقت سابق، أن ”الاتحاد الأوروبي مستعد ليس فقط لتشديد العقوبات الحالية على روسيا، ولكن أيضا لاتخاذ تدابير مالية واقتصادية جديدة“.

من جهة أخرى، طالبت روسيا حلف شمال الأطلسي ”​الناتو​“بإلغاء التزام صدر في عام 2008 بمنح أوكرانيا وجورجيا عضوية الحلف في يوم من الأيام.

وطالبت أيضاً بأن يقدم الحلف وعدا بعدم نشر أسلحة في البلدان المتاخمة لروسيا بما قد يهدد أمنها، وفق ما أوردته.

وقدمت وزارة الخارجية الروسية هذه المطالب في أشمل بيان لها حتى الآن حول الضمانات الأمنية، التي يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يريد الحصول عليها من الولايات المتحدة وحلفائها.