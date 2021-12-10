لابيد يطالب بلينكن بعدم رفع العقوبات عن إيران

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الجمعة، إنه لا يجوز رفع العقوبات عن إيران، حتى مع العودة للمفاوضات بشأن الملف النووي، مطالباً بمنع إيران من أن تصبح دولة عتبة نووية.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وصفها مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي في بيان له بأنها ”محادثة مفتوحة وطويلة وجيدة“.

ونقل البيان عن لابيد قوله: ”الأموال التي سيحصل عليها الإيرانيون ستصل إلى عتبة بابنا على شكل إرهاب وصواريخ، وتخل بالتوازن في المنطقة في وقت قصير“، على حد قوله.

وكان لابيد قد غرد حول المكالمة مع بلينكن قائلاً: ”هذا المساء، تحدثت مع صديقي بلينكن حول جهودنا المشتركة لمنع إيران من أن تصبح دولة عتبة نووية، وعن زيارتي للقاهرة، ووصول السفير الأمريكي الجديد إلى إسرائيل، وتوسيع دوائر السلام“.

This evening, I spoke with my friend @SecBlinken about our joint efforts to stop Iran from becoming a nuclear threshold state, my visit to Cairo, the arrival of new U.S. Ambassador to Israel @USAmbIsrael, and expanding the circle of peace. — יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) December 10, 2021

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد قال، الخميس، خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، في واشنطن، إن ”إسرائيل والولايات المتحدة متحدتان تماما في الالتزام بمنع أن تصبح إيران دولة نووية، مضيفا: ”سنعمل على تعميق الخطاب حول الجاهزية العسكرية تجاه إيران“، وفق موقع ”واي نت“ العبري.

وأضاف غانتس: ”إيران هي أكبر تهديد للسلام العالمي والاستقرار الإقليمي، وتسعى لامتلاك القدرات النووية التي من شأنها أن تجعل منها تهديدا وجوديا لإسرائيل، وأنا واثق من الالتزام الذي أعربت عنه الإدارة الأمريكية بأنها لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية“.

وخلال زيارته لواشنطن، كشف غانتس عما اعتبرها استعدادات إيرانية لشن هجوم ضد إسرائيل ودول في الشرق الأوسط.

وحسب القناة 12 العبرية، فإن غانتس شارك، الخميس، في حلقة نقاشية بمشاركة باحثين كبار ورؤساء معاهد بحثية أمريكية، وعرض أمامهم خريطة انتشار الميليشيات الإيرانية في المنطقة، إلى جانب أسلحة ومعدات تملكها طهران.

وأوضحت القناة أن غانتس ”كشف معلومات بشأن أسطول الطائرات المسيرة الانتحارية التي تكدسها إيران، بغية تنفيذ عمليات معادية“.

ولفتت القناة إلى أن ”وزير الدفاع تطرق خلال النقاش إلى الخطوات الإيرانية لبناء قوتها العسكرية المخصصة لشن هجمات على دول في الشرق الأوسط، ومنها إسرائيل“، عارضا خريطة انتشار الميليشيات الموالية لطهران في المنطقة.