لابيد يطالب بلينكن بعدم رفع العقوبات عن إيران

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الجمعة، إنه لا يجوز رفع العقوبات عن إيران، حتى مع العودة للمفاوضات بشأن الملف النووي، مطالباً بمنع إيران من أن تصبح دولة عتبة نووية.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وصفها مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي في بيان له بأنها ”محادثة مفتوحة وطويلة وجيدة“.

ونقل البيان عن لابيد قوله: ”الأموال التي سيحصل عليها الإيرانيون ستصل إلى عتبة بابنا على شكل إرهاب وصواريخ، وتخل بالتوازن في المنطقة في وقت قصير“، على حد قوله.

وكان لابيد قد غرد حول المكالمة مع بلينكن قائلاً: ”هذا المساء، تحدثت مع صديقي بلينكن حول جهودنا المشتركة لمنع إيران من أن تصبح دولة عتبة نووية، وعن زيارتي للقاهرة، ووصول السفير الأمريكي الجديد إلى إسرائيل، وتوسيع دوائر السلام“.

This evening, I spoke with my friend @SecBlinken about our joint efforts to stop Iran from becoming a nuclear threshold state, my visit to Cairo, the arrival of new U.S. Ambassador to Israel @USAmbIsrael, and expanding the circle of peace.

