روسيا تحذر من مواجهة كبرى مع الغرب إذا لم يقدم ضمانات أمنية

حذرت روسيا، اليوم الجمعة، من خطر وقوع مواجهة كبيرة مع الغرب ما لم تفكر الولايات المتحدة وحلفاؤها بجدية في تقديم ضمانات أمنية لموسكو، وأشارت أيضا إلى احتمال حدوث أزمة صواريخ أوروبية.

جاءت التصريحات التي أدلى بها سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في إيجاز صحفي في موسكو، وسط توترات متصاعدة بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا، وحشد عسكري روسي بالقرب من حدودها.

وفي اتصال عبر رابط فيديو، يوم الثلاثاء، استهدف نزع فتيل التوتر، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نظيره الأمريكي جو بايدن تقديم ضمانات أمنية لروسيا بوقف تمدد حلف شمال الأطلسي شرقا.

وقالت روسيا إنها تنتظر لترى ما سيؤول إليه طلبها، رغم أن ريابكوف قال إن من ”السذاجة“ توقع الحصول على الضمانات.

والعلاقات بين موسكو والغرب عند أدنى مستوياتها منذ تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

وقال ريابكوف: ”إذا كان خصومنا على الجانب الآخر، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة ومعها أيضا دول أخرى، حلفاؤها، ما يسمى الدول متماثلة التفكير، إذا رفضت وحاولت نسف ذلك، من الحتمي أنها ستجني مزيدا من التردي للوضع الأمني لها“.

وأضاف: ”عدم الموافقة سيكون معناه الاقتراب من مواجهة كبيرة“.

وحث الغرب أيضا على أن يبحث بجدية اقتراحا مطروحا منذ وقت طويل بفرض حظر على نشر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا، والتي كان نشرها محظورا بموجب اتفاق صاروخي انهار في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وانتقد ريابكوف الولايات المتحدة وشركاءها في حلف شمال الأطلسي؛ بسبب تمدد القدرات العسكرية لتلك الدول إلى شرق أوروبا.

وقال: ”نريد قبل فوات الأوان تجنب أزمة صواريخ جديدة في أوروبا. ظهور الأسلحة القصيرة والمتوسطة المدى في هذه الأراضي طريق مباشر لمواجهة متصاعدة“.

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قد أعلن، الخميس، أن الرئيس بايدن لم يقدم أي تنازلات لنظيره الروسي خلال المكالمة الهاتفية.

وقال المسؤول الأمريكي إن بايدن أوضح للحلفاء أنه ملتزم بالبند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي، الذي ينص على أن أي هجوم على أحد أعضاء الحلف يعتبر هجوما على جميع أعضائه.

وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن بايدن تحدث عن التزام الولايات المتحدة ”الراسخ“ تجاه سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وقال إن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لحل الصراع مع روسيا.