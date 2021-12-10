محكمة في لندن تلغي حكما بإدانة مسؤول سابق في "أونا أويل"

ألغت محكمة الاستئناف في لندن حكما بإدانة زياد عقل المدير السابق في شركة أونا أويل للاستشارات ومقرها موناكو، واصفة رفض مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني مد الدفاع بالوثائق المرتبطة بالقضية بأنه ”إخفاق ذريع“.

وقال القضاة في الحكم الذي أُعلن اليوم الجمعة: ”ذلك الإخفاق كان مؤسفا بشدة نظرا لأن بعض الوثائق كان من الممكن بشكل واضح أن تسبب الحرج للمكتب في دعواه في هذه القضية“.

وصدر حكم بسجن عقل (46 عاما)، وهو مدير سابق بالشركة في العراق، خمسة أعوام في 2020 بتهمة التآمر لرشوة مسؤول عراقي مقابل الحصول على صفقة نفط قيمتها 55 مليون دولار بعد سقوط صدام حسين في 2003.

لكنه اتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، ممثل الادعاء في القضية، بارتكاب مخالفات جسيمة في المحاكمة.

ورفضت محكمة الاستئناف إصدار أمر بإعادة المحاكمة، لكنها قالت إنها لا تشير إلى أن أي مسؤول في المكتب ”سعى عن عمد لإخفاء أي شيء“.