فنلندا تطلب شراء 64 من مقاتلات "إف-35" الأمريكية

قالت الحكومة الفنلندية اليوم الجمعة إن فنلندا اختارت مقاتلات إف-35 الأمريكية التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن الدفاعية العملاقة في مناقصة لاستبدال الطائرات المقاتلة القديمة من طراز إف/إيه-18، وتخطط لطلب 64 طائرة وأنظمة أسلحة.

وتنافست لوكهيد مارتن على الصفقة مع ساب السويدية، ومنافستها الأمريكية بوينج، وداسو الفرنسية، وشركة بي إيه إي سيستمز البريطانية.

وقالت الحكومة إن قيمة الصفقة تقدر بنحو 8.378 مليار يورو (9.44 مليار دولار).

وقال وزير الدفاع أنتي كايكونن في مؤتمر صحفي: ”عند مقارنة الأداء العسكري، فإن مقاتلات إف-35 كانت الأفضل لتلبية احتياجاتنا“.

ويتنافس صانعو الطائرات العسكرية على الصفقة منذ أواخر عام 2015 عندما بدأت وزارة الدفاع الفنلندية البحث عن طائرات جديدة لتحل محل مقاتلات هورنت الفنلندية القديمة التي تم شراؤها في عام 1992 من شركة ماكدونل دوجلاس، التي أصبحت الآن جزءا من بوينج.

وفنلندا هي الدولة الرابعة عشر التي تختار طائرات إف-35.