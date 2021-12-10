مسؤول أوروبي: محادثات إيران النووية تتقدم بشكل "منطقي"

قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن المحادثات الرامية لإنقاذ اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015 تمضي قدما، مضيفا أن قضايا كبرى عديدة ما زالت مفتوحة من أجل التوصل إلى اتفاق على نص نهائي.

وردا على سؤال عما إذا كان الاتحاد، الذي يرأس المحادثات، متفائلا بخصوص موقف فريق التفاوض الإيراني الجديد قال المسؤول: ”انطباعي هو أننا نتقدم ببساطة على النحو المنطقي تماما للتفاوض“.

وأضاف أنه لا تزال هناك سبع أو ثماني نقاط بحاجة للاتفاق عليها من أجل إبرام اتفاق، وأنها تمثل ”نقاطا سياسية كبيرة“.

من جهتها، ذكرت وكالة ”نور نيوز“ الإخبارية الإيرانية، الجمعة، أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية عقدتا اجتماعات إيجابية في فيينا، وأضافت أن التفاصيل بشأن نتائج هذه المحادثات ستعلن في وقت قريب.

وقالت الوكالة التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: ”بينما تستمر المحادثات النووية في فيينا، جرت محادثات بناءة بين الوكالة ومسؤولين إيرانيين في فيينا“، مضيفة: ”ستعلن التفاصيل قريبا“.

وكان مصدر دبلوماسي أوروبي، قد قال في وقت سابق، اليوم، إن القوى العالمية ستختبر خلال الأيام القادمة مدى جدية إيران في المفاوضات النووية بعد أن أشارت طهران إلى استعدادها لاستئناف المحادثات على أساس نصوص تم الاتفاق عليها في جولة المحادثات السابقة في يونيو حزيران.

واستؤنفت الخميس محادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة وإسرائيل الضغوط عليها بالتلويح بتبعات اقتصادية أو عسكرية إن أخفقت الدبلوماسية.

وقال كبير مفاوضي إيران إنها ملتزمة بالموقف الذي أعلنته الأسبوع الماضي عندما انفضت المحادثات مع مسؤولين أوروبيين وأمريكيين اتهموها بطرح مطالب جديدة والتراجع عن حلول وسط تم التوصل إليها في وقت سابق من العام.

وذكر المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: ”قالت إيران إنها قبلت العمل انطلاقا من نصوص يونيو، سنختبر هذا في الأيام القليلة القادمة“.

وتجتمع اليوم الجمعة مجموعات عمل لبحث العقوبات التي قد ترفعها واشنطن والقيود النووية المطلوب من إيران الالتزام بها.

وقال المفاوض الإيراني علي باقري كني لرويترز: ”جدية إيران واضحة، انظروا من ألغى اجتماعات أخرى وحضر إلى فيينا ومن لم يفعل“.

ويبدو من كلماته أنه يلمّح إلى كبير المفاوضين الأمريكيين روب مالي الذي لا يُتوقع أن يصل إلى العاصمة النمساوية قبل مطلع الأسبوع الجديد.