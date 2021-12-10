ماكرون يشيد بـ"تطابق وجهات النظر" في لقائه الأول مع المستشار الألماني

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، أن محادثاته الأولى مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس أظهرت ”تطابقا متينا في وجهات النظر“ و“عزما على جعل بلدينا يعملان معا“.

وذكر ماكرون بصورة خاصة مسألة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وصياغة ”رد مشترك على مسائل الهجرة“، والعلاقة مع أفريقيا وكذلك مع الصين، متحدثا في ختام غداء عمل مع شولتس.

ويخطو المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس خطواته الأولى على الساحة الأوروبية بزيارتين إلى باريس وبروكسل حاملا طموحات كبرى من أجل أوروبا.

وعملاً بتقليد طويل انتهجه أسلافه منذ الحرب العالمية الثانية، يخص المستشار الاشتراكي الديمقراطي باريس بأول زيارة يقوم بها إلى الخارج.

وقبل 16 عاما، سافرت المستشارة أنغيلا ميركل ووزير خارجيتها آنذاك فرانك- فالتر شتاينماير معا في جولتهما الخارجية الأولى إلى باريس ثم إلى بروكسل.

تعتبر فرنسا الجارة الأوروبية الأكثر أهمية لألمانيا، لذلك تم تحديدها كوجهة سفر أولى للمستشار الألماني الجديد ووزيرة خارجيته أنالينا بيربوك التي عقدت الخميس، محادثات في باريس وبروكسل، وقالت إن أوروبا قوية تحتاج إلى زخم فرنسي – ألماني قوي.

ماكرون: سنكمل الطريق معا

فور أداء أولاف شولتس اليمين الدستورية الأربعاء ليصبح مستشارا للقوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستشار ”سنكمل الطريق معا… من أجل الفرنسيين والألمان والأوروبيين“، بينما تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالعمل معه ”من أجل أوروبا قوية“.

وقالت فون دير لايين بالألمانية ”تهانيّ عزيزي أولاف شولتس لانتخابك وتعيينك مستشارا فدراليا. أتمنى لك بداية جيدة وأتطلع لتعزيز الثقة في التعاون من أجل أوروبا أقوى“. كذلك أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال للمستشار الألماني تصميمه على ”مواصلة العمل معا من أجل أوروبا قوية وذات سيادة“. كذلك شكر ميشال ميركل على“السنوات العديدة من الثقة والتعاون“.

سيكون جدول أعمال كل هذه المحادثات حافلا بمواضيع كثيرة تتراوح من الموجة الجديدة من تفشي وباء كوفيد-19 إلى المخاوف من غزو روسي لأوكرانيا. بعد طي عهد ميركل الذي استمر 16 عاما وعايشت فيه المستشارة السابقة أربعة رؤساء فرنسيين، يطمح شولتس إلى تجسيد استمرارية مطمئنة لشركائه الأجانب.

وتعكس خريطة الطريق للعهد الجديد من أربع سنوات التي وقعها شولتس مع شريكيه الخضر والليبراليين في الائتلاف الحكومي، طموحات جديدة على صعيد السياسة الأوروبية.