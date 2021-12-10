الأمم المتحدة تستنكر "تصاعد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان" في ميانمار

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن جيش ميانمار يرتكب انتهاكات خطيرة شملت قتل 11 شخصا وإضرام النار في جثثهم.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب في إفادة بجنيف: ”يريعنا التصاعد المفزع للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ميانمار“.

وأضاف: ”في الأسبوع الماضي فقط قتلت قوات الأمن 11 شخصا وأضرمت النار في جثثهم، من بينهم خمسة قصّر، ودهست بالسيارات محتجين يمارسون حقهم الأساسي في التجمع السلمي“.

ولم يصدر حكام ميانمار العسكريون أي تعليق حتى الآن على الاتهامات الموجهة لهم من مجلس حقوق الإنسان.