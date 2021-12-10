ترامب يهاجم نتنياهو: لولا قراري بخصوص الجولان ما فاز بالانتخابات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران، حال دون ”دمار إسرائيل“.

واعتبر ”ترامب“ أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو خان صداقتهما بالمسارعة إلى تهنئة الرئيس الجديد جو بايدن بفوزه بالاتخابات الرئاسية أواخر العام الماضي.

وأشار ”ترامب“ إلى مبادرته الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية قبل أيام فقط من انتخابات نيسان/أبريل عام 2019 في اسرائيل.

وقال: ”خذ الجولان على سبيل المثال، لقد كانت صفقة كبيرة، يقول الناس إنها كانت هدية بقيمة 10 مليارات دولار، لقد فعلت ذلك قبل الانتخابات مباشرة ما ساعده (نتنياهو) كثيرًا.. كان سيخسر الانتخابات لو لم أقم بذلك.. لقد صعد نجمه كثيرًا بعد أن فعلت ذلك، ارتفع 10 نقاط أو 15 نقطة بعد القرار بشأن مرتفعات الجولان“.

وأوضحت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ الإسرائيلية الجمعة أن تصريحات ”ترامب“ جاءت خلال مقابلة أجراها الصحفي الإسرائيلي المعروف باراك رافيد قبل فترة نشر كتابه الجديد بعنوان ”سلام ترامب.. اتفاقيات إبراهام وإعادة تشكيل الشرق الأوسط“، حيث سينشر في إسرائيل يوم الأحد.

وفي المقابلة أعرب ”ترامب“ عن عضبه الشديد لقيام ”نتنياهو“ بتهنئة ”بايدن“ رغم عمليات التزوير في الانتخابات الرئاسية، على حد تعبيره.

وقال ترامب: ”شعرت بخيبة أمل فيه شخصيًا.. كانت الانتخابات محل نزاع وما زالت.. بالنسبة لبيبي (نتنياهو)، قبل أن يجف الحبر، قام بإرسال رسالة وليس فقط رسالة بل شريطا إلى جو بايدن يتحدث عن صداقتهما العظيمة.. لم تكن لديهم صداقة، لأنه لو كانت كذلك لما قاموا بالاتفاق مع إيران… وخمنوا ما الذي سيفعلونه الآن مرة أخرى، وإذا فعلوا ذلك مرة أخرى، فإن إسرائيل في خطر شديد للغاية“.

ووصف ”ترامب“ أن الاتفاق النووي الذي انسحب منه في 2018 بعد ضغوط من نتنياهو، كان ”كارثة“، مبينا بأن بايدن سيعود إلى الصفقة لأنه ليس لديه أي دليل، وقاتل الإسرائيليون هذه الصفقة ولم يستمع باراك أوباما إليهم“.

وأضاف قائلا: ”قرار الانسحاب من الصفقة كان بسبب علاقاتي مع إسرائيل وليس مع بيبي (في إشارة إلى نتنياهو) تلك كانت مشاعري تجاه إسرائيل“، مردفا ”سأخبرك بأمر، لو لم أتحرك أعتقد أن إسرائيل كانت ستدمر.. تريد أن تعرف الحقيقة؟ أعتقد أن إسرائيل ربما ستكون قد دمرت الآن“.

وكشف ”ترامب“ أنه لم يعرف أن نتنياهو سجل شريط تهنئة لبايدن بفوزه في الانتخابات قبل أن تشاهده زوجته ميلانيا ترامب وتخبره بذلك.

وقال ترامب: ”لم يفعل أحد أكثر لبيبي لأني أحببته، لكنني أيضًا أحب الولاء، كان بيبي أول شخص يهنئ بايدن، ولم يهنئه فقط، بل فعل ذلك على شريط، وكان أول شخص يهنئ جو بايدن رغم أن الانتخابات كانت محل نزاع ولا تزال“.

وتابع قائلا: ”أول شخص هنأه هو بيبي نتنياهو.. هذا الرجل الذي قدمت له أكثر من أي شخص آخر تعاملت معه.. كان بإمكان بيبي البقاء هادئا.. لقد ارتكب خطأ فادحا“.

ولفت ”ترامب“ إلى أن نتنياهو كان عكس قادة آخرين مثل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يهنئا بايدن على الفور لأنهما ”شعرا أن الانتخابات تم تزويرها“.

وقال ترامب: ”جاءت تهنئة نتنياهو في وقت مبكر جدا.. دعونا نقول الحقيقة.. كان مبكرًا جدًا قبل الآخرين.. لم أتحدث معه منذ ذلك الحين، اللعنة عليه“.