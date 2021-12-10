صحف عالمية: على بايدن تحديد خياراته أمام روسيا.. واتجاه لـ"السيناريو الأسوأ" مع إيران

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الجمعة، أهم القضايا والملفات الطارئة علي الساحة الدولية، حيث ناقشت آخر تطورات الأوضاع الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، تزامناً مع استمرار المحادثات حول ”إنقاذه“ في فيينا.

وسلطت صحف أخرى الضوء على الأزمة الأوكرانية، وسط دعوات للرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى ضرورة تحديد موقفه تجاه نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

”المهادنة أو الردع“

دعت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية الرئيس جو بايدن إلي ضرورة الاختيار بين ”المهادنة“ و“الردع“ في ملف أوكرانيا، قائلة إن تهديد موسكو على حدود كييف ليس خدعة، لكن العقوبات المالية الأمريكية الشديدة قد تمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الاستيلاء على أراضٍ أخرى.

ورأت المجلة الأمريكية أن الاجتماع الافتراضي الذي جمع الزعيمين يوم الثلاثاء الماضي لم يحل الأزمة العسكرية التي تهدد أوكرانيا، لكنه أوضح أمرين؛ أولاً، أكد مطالب روسيا بضمانات قانونية ”مكتوبة“ لتقييد عمليات التوسيع المستقبلية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ونشر القوات دون مقايضة من روسيا، ثانيًا، أعلنت مصادر أمريكية عن تفاصيل العقوبات التي يمكن أن تواجهها موسكو إذا نفذت غزوًا جديدًا لأوكرانيا.

وقالت المجلة في تحليل لها: ”تساعد هذه التطورات في حل الجدل الحاد حول الكيفية التي يجب أن يرد بها الغرب على الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية. وتتفق جميع الأطراف على أن رغبة روسيا في تغيير الوضع الراهن قد خلقت الأزمة، وأن المواجهة العسكرية المباشرة بين روسيا والغرب ستكون كارثية، ويختلفون في كيفية الرد.“

3 خيارات

وأضافت: ”هناك ثلاثة آراء سائدة؛ أن موسكو تخادع، أو أنها تشكل تهديدًا حقيقيًا لكييف ويجب على أوكرانيا تقديم تنازلات، أو أنه يجب على واشنطن وحلفائها التهديد برد قوي لردع المزيد من العدوان الروسي.“

وتابعت: ”أعلن بوتين مراراً عن خطوط حمراء جديدة، بما في ذلك القيود المفروضة على نشر البنية التحتية العسكرية الغربية. لكن (التحريفية الروسية) من المحتمل أن تمتد إلى ما وراء أوكرانيا نفسها، حيث أن شكوى بوتين الرئيسية هي توسع الناتو في فترة ما بعد الحرب الباردة.“

وأوضحت: ”وبينما لا تستطيع روسيا إجبار أعضاء الناتو على مغادرة المنظمة، فقد تحاول في الوقت المناسب من موقع قوة أكبر إبطال التوسيع، من خلال هندسة أزمة تقوض مصداقية التزام المادة الخامسة الأساسي للحلف بالدفاع المتبادل، ربما من خلال العدوان ( والتي يمكن أن تتخذ عدة أشكال) ضد دولة عضو في الحلف، على الأرجح واحدة من دول البلطيق“.

وأشارت: ”كان بوتين في خطابه في وزارة الخارجية مؤخراً أكثر دفئًا بشكل ملحوظ بشأن احتمالات (الحوار البناء) مع الولايات المتحدة منه مع أوروبا، كما تحدث عن بايدن بحرارة أكثر من أي زعيم أوروبي في الذاكرة الحديثة.“

وأردفت: ”لا شيء في سلوك روسيا يوحي بأنها ستسعى بعد ذلك إلى إقامة علاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها تأمل فيها واشنطن، سواء في أوروبا أو خارجها.. لقد فشلت بالفعل في اختبار كان من السهل اجتيازه من خلال استمرار الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة، على الرغم من تحذير بايدن في قمة جنيف في يونيو الماضي، من أن هذا كان خطًا أحمر.“

واختتمت ”فورين بوليسي“ تحليلها بالقول: ”إن فشل الولايات المتحدة في دعمها للقضية الأوكرانية من شأنه أن يشير إلى مزيد من الافتقار إلى العزيمة، وسيكون أكثر أهمية بكثير من الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، بالنظر إلى افتقار بايدن للحماس لهذا الصراع المحيطي.“

”ضرب إيران“

قالت صحيفة ”التايمز“ البريطانية إن الولايات المتحدة قد ”تجبر“ على توجيه ضربة عسكرية لإيران، بينما تتواصل المحادثات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 في فيينا، مشيرة إلي أنه ”خلف الكواليس هناك خطط لحل أكثر حدة“ إذا فشلت الدبلوماسية.

وأضافت الصحيفة أنه لطالما تهدد أمريكا وإسرائيل بقصف إيران، وتسربت أنباء قبل يومين عن أن القادة العسكريين الأمريكيين والإسرائيليين يخططون لمناورات مشتركة تهدف إلى تدمير المنشآت النووية الإيرانية.

وأشارت ”التايمز“ إلى أن المحادثات المنعقدة حالياً في فيينا تهدف إلى إعادة العمل باتفاق عام 2015 لتقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل استئناف تخفيف العقوبات، ومن السهل القول إن واشنطن أرادت ببساطة ممارسة نفوذ إضافي على طهران.

وأوضحت الصحيفة البريطانية في تحليل لها: ”لكن هذه المرة، تغيرت الأمور حقًا.. أولاً، اتخذت إيران خطوات تؤدي بشكل لا لبس فيه إلى بناء سلاح نووي، لقد قامت بتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60%، وهي نسبة لا تقل كثيراً عن نسبة 90% اللازمة لصناعة القنبلة، وتتجاوز بكثير أي مستوى مستخدم في التطبيقات غير العسكرية. علاوة على ذلك، فقد اعترفت إيران مؤخرًا، ولأول مرة، علانية بأن برنامجها النووي يحتوي على عناصر عسكرية.“

وتابعت: ”ثانيًا، اتخذت إسرائيل خطوات نشطة تجاه العمل العسكري لمنع حدوث ذلك، إذا كان هناك تصديق لتسريبات لوسائل الإعلام.. ففي أكتوبر الماضي، ذكرت تقارير نشرتها في وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت خصصت 1.1 مليار جنيه إسترليني للطائرات والطائرات بدون طيار والقنابل الخارقة للتحصينات لمواجهة إيران إذا لزم الأمر.“

وأردفت: ”وعلامة أخري، أعلنت القوات الجوية الأمريكية قبل أيام قليلة عن الاختبار الناجح لقنبلة خارقة للتحصينات موجهة بالليزر GBU-72.. ومفككات التحصينات لها أهمية قصوى، وهي مصممة لاختراق حواجز صلبة من النوع الذي بنته إيران حول مواقعها النووية، والعديد منها مدفون في أعماق الجبال.“

واستطردت ”التايمز“: ”سعى بايدن إلى تفادي الانتقادات القائلة بأنه (لين) مع إيران وأقل ولاءً لإسرائيل من سلفه دونالد ترامب، من خلال الوعد بأن الصفقة المستأنفة ستتبعها مفاوضات أخرى حول سياسات طهران الأوسع في الشرق الأوسط، بما في ذلك دعمها للميليشيات المعادية لإسرائيل.. وعليه الآن أن يلتزم بذلك، رغم أن إيران رفضت إضافة هذا الشرط.“

واختتمت ”التايمز“ تحليلها بالقول: ”يبقى السؤال بالنسبة للأمريكيين ما إذا كان التورط في حرب أخرى في الشرق الأوسط ممكنًا في الواقع، عسكريًا أو سياسيًا.. هناك شك واسع النطاق أيضًا في أن إسرائيل، رغم كل تهديدات رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، والكلمات الغاضبة من خليفه بينيت ووزير الدفاع وبيني غانتس، إما مستعدة أو مجهزة للقيام بذلك بمفردها.“

خيارات عسكرية متعددة

ودليلاً علي ضربة أمريكية محتملة، نقلت صحيفة ”فاينانشيال تايمز“ البريطانية عن قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال فرانك ماكنزي، قوله إن ”لديه مجموعة قوية جدًا من الخيارات العسكرية لردع إيران.“

وأشارت الصحيفة إلي أن إدارة بايدن تسعى إلى زيادة الضغط على إيران من خلال تعويم الردود العسكرية الأمريكية المحتملة وتشديد تطبيق العقوبات.

وأضاف ماكنزي أن المشاركة الدبلوماسية هي ”المسار الأول والأفضل“ لمعالجة البرنامج النووي الإيراني سريع التطور والقدرات العسكرية، التي قال إنها تشمل الصواريخ الباليستية وصواريخ ”كروز“ والطائرات بدون طيار الفتاكة.

ووصف ماكنزي التهديد من إيران بأنه الأهم في المنطقة، وقال إن التحليقات الأخيرة للقاذفات الاستراتيجية الأمريكية بالاشتراك مع ”طائرات مقاتلة حليفة من السعودية وإسرائيل والبحرين ومصر كانت تهدف إلى إرسال رسالة إلى طهران.“