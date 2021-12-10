بايدن يؤكد التزام بلاده "الراسخ" بسيادة أوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، التأكيد لنظيره الأوكراني، وقادة 9 دول في أوروبا الشرقية منضوية في حلف شمال الأطلسي، على التزام الولايات المتحدة ”الراسخ“ بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة التهديدات العسكرية الروسية.

وقال البيت الأبيض في بيان صدر في أعقاب مكالمة هاتفية استغرقت قرابة ساعة ونصف الساعة بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بايدن ”أكد مجددا التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها“.

وأضاف البيان أن بايدن وخلال مكالمة هاتفية ثانية أجراها بعيد ذلك بقادة تسع دول في أوروبا الشرقية أعضاء في حلف شمال الأطلسي، ”ناقش الحشود العسكرية الروسية المزعزعة للاستقرار على طول الحدود الأوكرانية وضرورة أن يتخذ حلف شمال الأطلسي موقفا موحدا وجاهزا وحازما للدفاع الجماعي عن الحلفاء“.

كما وعد بايدن قادة الدول التسع بـ“مواصلة التشاور والتنسيق الوثيقين“.

من جهته أكد مسؤول أمريكي كبير خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، أن بايدن ”لم يقدم أي تنازلات“ لنظيره الروسي، وذلك ردا على سؤال بشأن تقارير صحافية أفادت بأن واشنطن تضغط على كييف للتنازل عن سيادتها على جزء على الأقل من الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا.

وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه، إن ”ما من دولة تستطيع إجبار دولة أخرى على تغيير حدودها“.

وفي مكالمته مع الرئيس الأوكراني، جدد بايدن التأكيد على دعمه لاتفاقيات مينسك التي أبرمت في 2015 وكان يفترض أن تنهي النزاع الدامي في شرق أوكرانيا.

غير أن الآلية التي أقرتها هذه الاتفاقيات متعثرة منذ سنوات.

وقال البيت الأبيض إن بايدن مستعد لدعم ”إجراءات مناسبة لتشجيع الثقة“ في هذه العملية السياسية.

من جهته شكر الرئيس الأوكراني نظيره الأمريكي على ”دعمه القوي“ لبلاده في مواجهة التهديدات الروسية.

وقال زيلنسكي في تغريدة إن بايدن أطلعه على فحوى اللقاء الذي عقده عبر الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، وإنه بحث معه ”السبل الممكنة لحلّ النزاع“ في شرق أوكرانيا حيث ينشط متمردون موالون لروسيا.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن أجرى إثر اتصاله بزيلنسكي محادثة هاتفية دامت 40 دقيقة مع قادة بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، وجميعها منضوية في الحلف الأطلسي.

ومنذ أكثر من شهر يتهم الغرب روسيا بحشد عشرات الآلاف من الجنود بالقرب من الحدود الأوكرانية. وقال الكرملين من جهته إنّه يردّ على ”الاستفزازات“ ويريد ضمان أمنه.

وكانت هذه القضية في صلب محادثة عبر الفيديو استمرت ساعتين الثلاثاء بين بايدن وبوتين لكنها لم تفض إلى تخفيف التوتر على الرّغم من أنّ كلا الجانبين أشارا إلى محادثات مفيدة.

وغداة هذه المحادثة التي أكد خلالها الرئيس الروسي أن موسكو ”تمتلك حق“ الدفاع عن نفسها، قال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض ”كنت واضحا جدا، إذا قام بغزو أوكرانيا“ فستكون هناك ”عواقب اقتصادية لم ير مثلها من قبل“.

وكان الرئيس الأوكراني الذي يدعو منذ عدة أشهر حلفاءه الغربيين إلى تقديم مزيد من الدعم له، قال الأربعاء إنّ المحادثات بين بايدن وبوتين كانت ”إيجابية“. وقال ”نشهد الآن رد فعل شخصيا حقيقيا (…) من الرئيس بايدن في حل النزاع“.

واستبعد بايدن في الوقت الحالي إرسال قوات أمريكية لأن كييف ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لكن الضغط الدبلوماسي يتزايد على الكرملين المتهم بحشد عشرات الآلاف من الجنود عند الحدود مع أوكرانيا بهدف مهاجمة هذا البلد.

وتنفي روسيا وجود أي نوايا قتالية حيال جارتها. وكانت موسكو ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، وهي تعارض بشكل قاطع انضمام كييف إلى الحلف الأطلسي.

وأكد بوتين الأربعاء أن موسكو ”تملك الحق في حماية أمنها“، معتبرا أن السماح للحلف بالاقتراب من حدودها من دون ردّ فعل سيكون ”عملا إجراميا“.

وأضاف: ”لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق إزاء إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الناتو لأن ذلك سيرافقه بلا أدنى شك نشر وحدات عسكرية وقواعد وأسلحة تهددنا“.