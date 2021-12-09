مقاتلات روسية تعترض طائرات أمريكية وفرنسية فوق البحر الأسود

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أكدت موسكو، يوم الخميس، أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الروسي، اعترضت طائرات عسكرية أمريكية وفرنسية، وواكبتها بعدما حلقت قرب حدودها في أجواء البحر الأسود، في خضم توترات كبيرة بين موسكو والدول الغربية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: ”لتحديد الأهداف الجوية وتجنب انتهاك حدود روسيا الاتحادية، أقلعت ثلاث مقاتلات من طراز سو-27“.

وأضاف البيان أن ”هذه المقاتلات اعترضت وواكبت مقاتلتين فرنسيتين من طراز ميراج 2000، ورافال، وطائرة إمداد من طراز كا سي-135 تابعة لسلاح الجو الفرنسي، فضلا عن طائرتي استطلاع أمريكيتين“.

وانكفأت الطائرات الخمس فيما عادت الطائرات الحربية الروسية إلى قاعدتها، على ما أكدت الوزارة الروسية.

وكانت موسكو أعلنت عشية ذلك أنها اعترضت وواكبت ثلاث طائرات حربية فرنسية فوق البحر الأسود.

والعلاقات متوترة جدا في الأسابيع الأخيرة بين روسيا والدول الغربية التي تتهم موسكو بحشد قوات عند حدود أوكرانيا والتخطيط لعملية عسكرية.

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، محادثات عبر الفيديو مع بوتين، وهدد روسيا بعقوبات غير مسبوقة في حال تحركت عسكريا ضد أوكرانيا.

وتنفي روسيا وجود أي نوايا قتالية حيال جارتها. وكانت موسكو ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، وهي تعارض بشكل قاطع انضمام كييف إلى الحلف الأطلسي.

وأكد بوتين يوم الأربعاء أن موسكو ”تملك الحق في حماية أمنها“، معتبرا أن السماح للحلف بالاقتراب من حدودها من دون رد فعل، سيكون ”عملا إجراميا“.

وأضاف: ”لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق إزاء إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الناتو لأن ذلك سيرافقه بلا أدنى شك نشر وحدات عسكرية وقواعد وأسلحة تهددنا“.

من جهته، نفى رئيس الأركان الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف، الخميس، وجود خطة لغزو أوكرانيا، معتبراً أنها ”كذبة“، لكنه حذر في الوقت نفسه كييف من أي محاولة لاستعادة منطقة دونباس الانفصالية عسكريا.

وحذر الجنرال غيراسيموف من أن ”أي استفزاز من جانب السلطات الأوكرانية لحل مشكلة دونباس (شرق أوكرانيا) بالقوة سيتم وقفها“.