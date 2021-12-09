بوتين: النزاع في شرق أوكرانيا "يشبه الإبادة"

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن النزاع في شرق أوكرانيا بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا ”يشبه الإبادة“، في خضمّ توترات مع الدول الغربية.

وأتى تعليق بوتين ردا على صحافي خلال اجتماع للمجلس الرئاسي لحقوق الإنسان، سأله عن ”التمييز“ الذي يتعرض له ناطقون بالروسية خارج حدود روسيا.

وقال الرئيس الروسي: ”رهاب روسيا هو خطوة أولى باتجاه الإبادة.. أنت وأنا نعرف ما يحدث في دونباس“، في إشارة إلى منطقة النزاع في شرق أوكرانيا، مضيفا: ”بالطبع يشبه ذلك الإبادة“.

وسبق لبوتين أن قام بالتشبيه نفسه بشأن الحرب في شرق أوكرانيا في 2015 و2019.

وغالبية المقيمين في أوكرانيا يتحدثون الأوكرانية والروسية إلا أن المناطق في جنوب البلاد وشرقها تسكنها غالبية ناطقة بالروسية وهي أكثر انفتاحا تقليديا على روسيا.

وكانت انتفاضة شعبية في أوكرانيا أطاحت بالنظام المدعوم من موسكو العام 2014.

وبعد ذلك ضمت موسكو شبه جزيرة القرم، فيما تتواجه القوات الأوكرانية مع انفصاليين مدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا. وأدى هذا النزاع إلى مقتل 13 ألف شخص.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ أسابيع موسكو بالتخطيط لغزو أوكرانيا وبحشد قوات عسكرية عند حدودها.

وأجرى بايدن في وقت سابق من الأسبوع الحالي محادثات عبر الفيديو مع بوتين، وهدد روسيا بعقوبات غير مسبوقة في حال تحركت عسكريا ضد أوكرانيا.

وفي سياق متصل، قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان، إن رئيسي الولايات المتحدة وأوكرانيا بحثا في اتصال هاتفي يوم الخميس سبل توفير الدعم الأمني والمالي والسياسي لأوكرانيا.

وتابع البيان أن زيلينسكي أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن أوكرانيا لديها ”مقترحات واضحة“ بشأن كيفية استئناف عملية السلام في إقليم دونباس بشرق البلاد.

وأعرب زيلنسكي عن شكره لبايدن، على ”دعمه الثابت والحازم والقوي لسيادة ووحدة أراضي“ أوكرانيا، و“جدد التأكيد على التزامه الراسخ إيجاد سبل لتحقيق السلام“.

وعلى إثر اتصاله بزيلنسكي، أجرى بايدن، الخميس، اتصالا هاتفيا بقادة تسع دول في أوروبا الشرقية منضوية في حلف شمال الأطلسي، متعهدا تقديم الدعم في حال هاجمت روسيا أوكرانيا، وفرض عقوبات اقتصادية مشدّدة على موسكو.

وقال البيت الأبيض إن بايدن أجرى محادثة هاتفية دامت 40 دقيقة مع قادة بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.