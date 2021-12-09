إسرائيل تبحث في البنتاغون الاستعداد العسكري المشترك لمواجهة إيران

عبر قادة عسكريون أمريكيون وإسرائيليون عن قلقهم البالغ، في اجتماع عقد بمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الخميس، تجاه أنشطة إيران النووية، وما تحرزه من تقدم في هذا المجال.

وعبرت إسرائيل عن تطلعها إلى تعميق الحوار مع الولايات المتحدة حول الاستعداد العسكري المشترك كي تستطيع وقف العدوان الإقليمي لإيران، والتصدي لطموحاتها النووية.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه يشعر بقلق بالغ بسبب افتقار إيران للتواصل الدبلوماسي البناء، وحذر من أن الرئيس جو بايدن ”مستعد للانتقال إلى خيارت أخرى“ إذا أخفقت السياسة الحالية الخاصة بإيران.

وكان تقرير حصري لرويترز قد نقل، أمس الأربعاء، عن مسؤول أمريكي كبير القول إنه من المتوقع أن يتضمن جدول أعمال المحادثات الأمريكية الإسرائيلية، يوم الخميس، مناقشات حول تدريبات عسكرية محتملة من شأنها التحضير لأسوأ سيناريو ممكن لتدمير المنشآت النووية الإيرانية إذا أخفقت الدبلوماسية، وإذا طلب ذلك زعماء البلدين.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد قالت، في وقت سابق، إن مسؤولين سيبحثون مع وزير الدفاع الإسرائيلي الزائر بيني غانتس في وقت لاحق من يوم الخميس بواعث القلق المشتركة إزاء إيران.

لكن الوزارة أحجمت عن التعليق على تقرير لرويترز تحدث عن مناقشات حول إمكانية إجراء تدريبات عسكرية تركز على إيران.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون في إفادة صحفية: ”أعلم أن هناك اهتماما بتقرير معين لرويترز“.

وأضاف: ”كل ما سأقوله لكم.. نحن نجري تدريبات بشكل روتيني مع نظرائنا الإسرائيليين، وليس لدي اليوم ما أعلنه أو أتحدث عنه أو أشير إليه أو أتكهن به“.

وكان رئيس الوفد الروسي في المحادثات الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 قد صرح على تويتر بأن المحادثات استؤنفت رسميا الخميس، باجتماع لباقي الأطراف في الاتفاق، والتي لا تشمل الولايات المتحدة.

وقال ميخائيل أوليانوف في تغريدة له: ”المشاركون في خطة العمل المشتركة الشاملة يعقدون الآن اجتماعا رسميا للجنة المشتركة“.

والمحادثات هي مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن، على الرغم من أن المبعوث الأمريكي الكبير روب مالي لن يكون موجودا حتى مطلع الأسبوع المقبل.