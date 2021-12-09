وكالة: أرمينيا تقول إن مواقع عسكرية لها تعرضت لقصف مكثف من أذربيجان

أفادت وكالة تاس للأنباء بأن وزارة الدفاع الأرمينية قالت، اليوم الخميس، إن أذربيجان بدأت قصفا مكثفا لمواقعها العسكرية في مقاطعة جيغاركونيك الأرمينية.

وقالت أرمينيا إن باكو أطلقت النار على قواعدها، مساء الأربعاء، في الجزء الشرقي من حدود البلدين، داعية أذربيجان إلى ”الامتناع عن القيام بأعمال استفزازية“.

وكانت أذربيجان قد قالت في وقت سابق من اليوم، إن أحد جنودها قتل على الحدود مع أرمينيا، فيما وصفته ”بالاستفزاز“ من جانب أرمينيا.

وجاء ذلك بعد أسبوعين من عقد البلدين الخصمين محادثات بشأن تهدئة التوتر في أعقاب حربهما العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع في باكو، إن جنديا أذربيجانيا ”قُتل ليلًا؛ نتيجة استفزاز من جانب القوات المسلحة التابعة لأرمينيا“ قرب حدود البلدين.

وأضافت الوزارة الأذربيجانية في بيانها: ”تقع المسؤولية الكاملة للتصعيد على قادة أرمينيا السياسيين والعسكريين“.

وفي خريف 2020 دارت بين أرمينيا وأذربيجان حرب دموية خاطفة من أجل السيطرة على إقليم ناغورني قره باغ؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 6500 شخص.

وانتهت الحرب بهزيمة أرمينيا التي اضطرّت لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار والتخلّي عن أجزاء واسعة من الإقليم الأذربيجاني الانفصالي كانت تسيطر عليها.

وانفصل إقليم ناغورني قره باغ عن أذربيجان عندما انهار الاتحاد السوفياتي في العام 1991، وأدى النزاع الذي أعقب ذلك إلى مقتل حوالي 30 ألف شخص.

واتفقت أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار على حدودهما، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن حثتهما روسيا على التراجع عن المواجهات في أعقاب وقوع أعنف اشتباك منذ الحرب العام الماضي.

من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره الأرمني أرارات ميرزويان، ضرورة إطلاق العمل على ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان بأسرع ما يمكن.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية، نشرته تاس، في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، يوم الأربعاء، أنهما ”بحثا القضايا الملحة على جدول العمل الثنائي والإقليمي والدولي“.