مخاوف تركية من الإبعاد عن البرنامج الأوروبي لطائرة إيرباص العسكرية

أثارت العقوبات والإجراءات التقييدية التي فرضها حلف الناتو على تركيا، لسعيها إلى تنويع أسلحتها ومعداتها الدفاعية من خارج الحلف، مخاوف وتحسبات لدى المعارضة التركية، لاحتمال إخراج أنقرة من برنامج الطائرة العسكرية الأوروبية إيرباص ”A400M“.

وعبّرت المعارضة عن قلقها، بشأن احتمال طرد تركيا من هذا البرنامج الأوروبي، من خلال المقارنة بين ما يجري الآن بشأنه، وما حصل باستبعاد تركيا من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية، المعروف باسم ”F-35 Global Strike Fighter“، وهو الذي استثمرت فيه تركيا 1.4 مليار دولار، وتوقعت أن يدرّ عليها إيرادات بـ11 مليار دولار من الصادرات.

وسجّل تقرير لمركز ”نورديك مونيتور“ الأوروبي الذي يقع في ستوكهولم، هذه المخاوف على لسان أوتكو جاكروزر، النائب عن حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب المعارض الرئيسي.

ففي اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي، أثناء مناقشة بنود الاتفاقية المعدلة بشأن برنامج ”A400M“، قبل إقرارها، قال جاكروزر: ”إذا تكرر في برنامج A400M ما سبق وحصل مع تركيا بإبعادها من برنامج F-35، فهل سيكون الحل بالذهاب الى إلى التحكيم الدولي لاسترداد خسائرنا؟“.

وتساءل جاكروزر، عن سبب عدم لجوء الحكومة إلى التحكيم لاسترداد المبلغ الذي دفعته لبرنامج F-35 والاستفسار عما إذا كانت هناك مشكلات مماثلة، يمكن أن تظهر فيما يتعلق بالطائرة الأوروبية أيضًا.

تفاصيل البرنامج الأوروبي

صُممت طائرة ”A400M“ في عام 2003، وصنعتها شركة إيرباص كطائرة نقل عسكرية متقدمة، لتعزيز قدرة النقل الجوي للدول المشاركة، واستبدال لوكهيد مارتن سي -130 الأمريكية، بطائرة بوينغ سي -17.

ووقّع العقد كل من: بلجيكا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، ولوكسمبورغ، وإسبانيا، وتركيا، فيما تتولى منظمة التعاون في التسليح المشترك (OCCAR)، التنسيق لشراء وتسليم هذه الطائرات.

وفي عام 2010، تمت مراجعة البرنامج الذي واجه العديد من المشاكل منذ إنشائه، مع زيادة مساهمات العديد من الدول الأساسية في ميزانيته.

وقُدّمت التغييرات إلى البرلمان التركي لمناقشتها والموافقة عليها، حيث إن السلطة التشريعية لديها حق الموافقة، على عضوية تركيا في المعاهدات الدولية.

يشار إلى أن تركيا ليست عضوًا في ”OCCAR“ ولكنها مشارك في برنامج ”A400M“ في مراحل التصميم والتصنيع والدعم اللوجستي.

وجرى تصنيع أجزاء كثيرة من هذه الطائرة في تركيا، من قبل شركة صناعة الطيران التركية المملوكة للدولة ”TUSAŞ“ ومقاولها من الباطن ”Selex“.

وتمتلك تركيا 7% في هذا البرنامج، وتشمل الأجزاء المنتجة في تركيا، جسم الطائرة الأمامي والخلفي، ومخروط الذيل واللوحات ومكابح السرعة، والأبواب وأنظمة الإضاءة وأنظمة الصرف الصحي، والمياه النظيفة، والأسلاك.

ويتم تصدير هذه الأجزاء، إلى منشآت في ألمانيا، والمملكة المتحدة، قبل التجميع النهائي في إسبانيا.

كما يوجد في تركيا أيضًا، موقعان للصيانة، لدعم أعمال الإصلاح والتجديد لهذه الطائرات.

وقد حصلت تركيا على 9 طائرات من طراز ”A400M“ من أصل 10 طلبتها، ومن المتوقع أن تصل آخر طائرة في آذار/ مارس 2022.

وحققت تركيا حتى الآن، إيرادات تزيد على 500 مليون دولار، من بيع الأجزاء المصنعة للطائرة، ومن المتوقع أن تكسب ما يقرب من مليار دولار، بمجرد تنفيذ طلبيات أخرى، وفقًا لعبد الرحمن شريف، الذي كان رئيس قسم الطائرات في رئاسة وكالة صناعة الدفاع، حسب ما أبلغ به النواب في جلسة المناقشة.

وقال نائب وزير الخارجية، يافوز سليم كيران، إن تركيا دفعت قرابة 100 مليون يورو عن كل طائرة استلمتها، وأنتج البرنامج 118 طائرة حتى الآن، مؤكدًا أن تركيا حصلت على خصم، لأنها شريك في البرنامج.

وتبلغ مساهمة تركيا في ميزانية البرنامج 1.3 مليار يورو، أي ما يعادل 5.56% من الميزانية، علمًا أن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، زادت مساهماتها في ميزانية البرنامج، إلا أن حصة تركيا ظلت كما هي.

خسائر العقوبات الأمريكية

تعرضت تركيا لضغوط متزايدة من حلفائها، وخاصة الولايات المتحدة، وكندا، وألمانيا، إذ أعلنت هذه الدول قيودًا وعقوبات ضد تركيا بدرجات متفاوتة، بسبب تقارب تركيا من روسيا، واستخدام الحكومة التركية للأسلحة في مناطق الصراع عبر الحدود.

وقد صنفت الولايات المتحدة، هيئة الرقابة التركية المعنية بهذا الشأن (SSB)، ككيان خاضع للعقوبات في كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وتحظر العقوبات، منح القروض والائتمانات وتراخيص وأذونات التصدير الأمريكية لأي سلع، أو تقنية يتم نقلها إلى هذه الهيئة.

كما ستعارض حكومة الولايات المتحدة أيضًا، أي مشاركة لطرف ثالث مع (SSB)، وتحاول منع أي قرض من المحتمل أن يتم تقديمه إلى هذه الهيئة، من قبل المؤسسات المالية الدولية.

كما حظرت كندا، تصدير الأجزاء الهامة لإنتاج الطائرات المسيرة المسلحة في تركيا، وتوقفت ألمانيا عن توفير محركات للمدفعية، والدبابات التركية المصنعة محليًا.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، كشف وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن الحلفاء قد فرضوا أيضًا، حظرًا على واردات السلع ذات الاستخدام المزدوج للاحتياجات المدنية، خشية استخدامها لأغراض عسكرية.