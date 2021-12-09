فرنسا: لا مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين

أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، عن عدم مقاطعتها لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المرتقبة في بكين لعام 2022، وقال وزير التعليم الفرنسي جون ميشيل بلانكير، إن فرنسا لن تقاطع دورة الألعاب المقامة في بكين ،بحسب ما نقلت عنه ”رويترز“.

وفي مقابلته مع تلفزيون بي.إف.إم، قال بلانكير ”فيما يتعلق بالمقاطعة الدبلوماسية فرنسا لن تفعل ذلك… الرياضة عالم بحد ذاته ويتعين أن يكون محميا من التدخلات السياسية“.

وأضاف إن انتهاكات حقوق الإنسان في الصين يجب أن تدان، لكنه أضاف أن وزيرة الرياضة روكسانا ماراسينيانو ستحضر أولمبياد بكين، ومن المقرر أن تستضيف فرنسا دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 2024.

الوجه الحقوقي للدورة

وفي آب/ أغسطس الماضي، سلّط تقرير نشرته مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية، الضوء على ما وصفته بالوجه السياسي الحقوقي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وذلك مع اقتراب موعدها العام المقبل.

وذكرت المجلة، في ذلك الوقت، أنه ”لا توجد طريقة لإخفاء حقيقة أن اللجنة الأولمبية الدولية والرياضيين الأولمبيين، سيكونون بحكم الواقع شركاء في وحشية الشرطة إذا شاركوا في الدورة، إذ لا يقتصر عقدها على التغاضي عن الإبادة الجماعية المستمرة فحسب، بل يدعو إلى مزيد من القمع لبعض السكان الأكثر اضطهادا في الصين“.

وأشارت المجلة إلى أن ”تورط اللجنة الأولمبية الدولية في دعم الأنظمة الاستبدادية يعود إلى زمن بعيد، إذ كانت الألعاب الأولمبية الأخيرة في بكين عام 2008، مثيرة للجدل بدرجة كافية“.

احتجاجات محتملة

نوهت فورين بوليسي إلى الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2008، التي جاءت بعد أشهر فقط من الذكرى التاسعة والأربعين لانتفاضة التبت عام 1959، التي تقام في آذار/ مارس من كل عام لإحياء ثورة التبت الكبرى ضد الاحتلال الصيني، وفي أثناء إقامة هذه الأولمبياد تحول ما بدأ كاحتجاج إلى أكبر وأطول احتجاج تبتي منذ 20 عاما، بدافع من الألعاب الأولمبية“.

وقالت المجلة ”تصاعدت احتجاجات 2008 عندما اعتقل المسؤولون الصينيون أكثر من 50 راهبا متظاهرا في لاسا، واحتج رهبان آخرون لاحقا على المعاملة التعسفية للرهبان المعتقلين، وقد ضربت الشرطة الرهبان المتظاهرين سلميا؛ ما أثار أعمال شغب في المنطقة، وأضرم التبتيون النار في سيارة شرطة ومتجر صيني“.

وأضافت ”يذكر الشهود، أن المسؤولين الصينيين ردوا بإطلاق النار على حشود التبتيين، وقتل نحو 100 منهم، وليس من قبيل المصادفة أن رد الفعل العنيف من الشرطة الصينية كان مدفوعا بمخاوف الدعاية لأولمبياد بكين 2008، التي كان من المقرر حينذاك أن تبدأ بعد عدة أشهر“. لاحظ المجتمع الدولي ذلك، ودعت أصوات كثيرة إلى مقاطعة الألعاب.. ومع ذلك رفض مسؤولو اللجنة الأولمبية الدولية، مثل: دينيس أوزوالد، الفكرة، مدعين أن الصبر ضروري للصين لتصبح مجتمعا أكثر حرية.

من جهته، عارض الاتحاد الأوروبي والدالاي لاما، المقاطعة، وأمِلوا في الاستفادة من دورة الألعاب الأولمبية في بكين 2008 لجعل الصين تلتزم بمزيد من الحوار حول حقوق الإنسان.

في حين حضر الرئيس الأمريكي جورج بوش حفل الافتتاح، امتنع قادة العالم الآخرون، مثل: رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، والرئيس التشيكي فاكلاف كلاوس، ورئيس الوزراء البريطاني جوردون براون.