مستبعدا روسيا والصين.. بايدن يجمع 100 دولة في قمة افتراضية من أجل الديمقراطية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

يجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وصل إلى السلطة في خضم أزمة سياسية غير مسبوقة، الخميس والجمعة، حوالي 100 دولة في ”قمة من أجل الديمقراطية“ أثارت استياء الصين وروسيا.

الحدث الذي تنظمه واشنطن افتراضيا بسبب وباء كوفيد-19، هدفه بحسب البيت الأبيض الكشف عن الصراع بين الديمقراطيات والأنظمة الدكتاتورية والأنظمة الاستبدادية، وهو في صلب السياسة الخارجية لبايدن.

وقالت أوزرا زيا، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان: ”نحن في لحظة الحقيقة من أجل الديمقراطية، دون شك“.

وأضافت أن الديمقراطيات في العالم ”تواجه تحديات متزايدة مصدرها التهديدات الجديدة“. وقالت: ”في جميع أنحاء العالم تقريبا، شهدت هذه الدول درجات متفاوتة من التراجع الديمقراطي“.

وتجمع القمة ممثلي مئة حكومة ومنظمة غير حكومية وشركات ومنظمات خيرية، لكن لائحة المدعوين أثارت توترا شديدا.

ونددت الصين وروسيا، اللتان يعتبرهما بايدن أبرز الدول السلطوية، باستبعادهما من القمة.

حقائق صينية وتقاليد روسية

كتب سفيرا روسيا أناتولي انطونوف والصين تشين غانغ في مقالة مشتركة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر: ”أن تسمح الولايات المتحدة لنفسها بتحديد أي دولة تعد ديمقراطية، وأي دولة ليست مؤهلة لهذا الوضع، يكشف عن عقلية الحرب الباردة“.

ورفضا فكرة وجود نموذج واحد للديمقراطية، وأشاد الدبلوماسيان بنظاميهما اللذين يرتكزان إلى ”الحقائق الصينية“ أو ”التقاليد“ الروسية.

كما أن دعوة تايوان أثارت غضب بكين التي تعتبرها مقاطعة صينية حتى لو لم تكن تسيطر عليها.

نقطة خلاف أخرى هي إعلان واشنطن الاثنين انها لن ترسل أي ممثل دبلوماسي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في شباط/فبراير، احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، لا سيما ما تعتبره ”إبادة“ بحق أقلية الأويغور المسلمة.

انضمت أستراليا وبريطانيا وكندا إلى هذه المقاطعة الدبلوماسية التي شجبتها بكين وموسكو. وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان أو التزوير الانتخابي، فإن اختيار الدول المدعوة يثير تساؤلات أيضا.

فقد تمت دعوة باكستان والفلبين والبرازيل التي يرأسها اليميني المتطرف جايير بولسونارو، لكن ليس المجر العضو في الاتحاد الأوروبي، حيث هناك حكومة قومية في السلطة، أو حتى تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، رغم أنها حليفة واشنطن ضمن حلف شمال الأطلسي.

أمريكا في أزمة

تأتي هذه القمة فيما تشهد الولايات المتحدة أزمة سياسية غير مسبوقة، حيث يندد الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفاؤه المحافظون بحصول تزوير انتخابي أدى إلى خسارتهم الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، لكن دون تقديم أدلة على ذلك.

الهجوم العنيف الذي شنه أنصار ترامب على الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير زعزع أسس الديمقراطية الأمريكية، فيما تبقى البلاد منقسمة رغم محاولات الرئيس أن يظهر بأنه يجمع الأمة.

يواجه بايدن أيضا خلال سنة انتخابات منتصف الولاية التشريعية التي عادة ما تكون نتائجها غير مواتية للسلطة القائمة. هذه الانتخابات يمكن أيضا أن تدفع ترامب إلى الترشح لولاية جديدة في 2024 في حال حقق الجمهوريون فوزا انتخابيا.

يقول بروس جنتلسون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ديوك، إن هذه القمة ”كانت على الدوام فكرة سيئة“.

وأوضح: ”لدينا مشاكل أكبر من مشاكل أي ديمقراطية غربية أخرى“، مضيفا: ”لقد تم اقتحام الكونغرس، هذه محاولة انقلاب. لم نر هذا الأمر يحصل في باريس أو البوندستاغ (ألمانيا) أو مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل“.

وتابع: ”إذا أردنا التنافس، فعلينا أن نبذل قصارى جهدنا، والأمر يعود إلينا بالفعل بدلا من جمع مئة قائد للقول: نحن نحب الديمقراطية“.