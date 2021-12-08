سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لمناورات واسعة تحاكي هجوما ضد إيران

كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان)، يوم الأربعاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي، يستعد لإجراء مناورات جوية واسعة تحاكي هجوما ضد إيران وبرنامجها النووي.

وقالت الهيئة الإسرائيلية، إن ”سلاح الجو الإسرائيلي يستعد في الوقت الحالي لمناورات واسعة ومكثفة سيتم خلالها تدريب عشرات الطائرات المقاتلة من طراز F15 و F16 و F35 وطائرات الاستخبارات (ناخشون)، على مهاجمة إيران من خلال الطيران لمسافة تزيد عن ألف كيلومتر“.

وأضافت الهيئة: ”ستجرى المناورات الكبيرة فوق البحر الأبيض المتوسط، في الربيع المقبل، وستقوم طائرات سلاح الجو بطلعات جوية تحاكي هجوما ضد إيران“.

وأشارت الهيئة إلى أن ”ذلك سيكون ضمن الرسائل التي ترسلها إسرائيل إلى العالم وإيران“، لافتة إلى أن ”المناورات ستكون مرئية ومتاحة للجميع“.

ونوهت الهيئة، إلى تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، والتي أطلقها قبل ثلاثة أشهر، وأكد فيها أن ”الجيش الإسرائيلي يسرع خططه لمهاجمة إيران“، قائلة: ”هذا يعني حدوث تحول في الميزانيات والتدريب على مخطط الهجوم على إيران والذي يتضمن من بين أمور أخرى الطيران لمسافة تزيد عن ألف كيلومتر“.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الليلة، إلى الولايات المتحدة ليطلب من الإدارة الأمريكية مواصلة الضغط على إيران، واتخاذ إجراءات لإظهار القوة ضدها.

ويلتقي غانتس خلال زيارته، كلا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، وذلك بالتوازي مع الاجتماعات المتوقع استئنافها في فيينا بين القوى الدولية وإيران حول مشروع طهران النووي.

وقالت هيئة ”كان“: ”في إسرائيل يُعتقد أن هذه الإجراءات هي الأهم خلال المفاوضات مع إيران، وأنه يمكن الآن ممارسة ضغط أكبر على إيران بعد وصول المحادثات إلى طريق مسدود“، وفق تعبيرها.

وأضافت أن ”وزير الدفاع الإسرائيلي يعتقد أن ما يُعرف في الولايات المتحدة بالخطة (ب) يجب أن يتم الترويج لها، والتي تتعلق بفرض مزيد من العقوبات على إيران مع التهديد بالعمل العسكري“.

ولفتت إلى أن ”غانتس وقبل مغادرته إلى الولايات المتحدة، التقى رئيس الأركان ورئيس قسم المخابرات للاستماع إلى آخر التطورات في المجال النووي الإيراني“.

وفي سياق ذي صلة، قال موقع ”واي نت“ العبري، إن ديفيد بارنياع، رئيس الموساد الإسرائيلي، يواصل محادثاته في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه قدم للأمريكيين سلسلة من المواد الاستخباراتية المحدثة فيما يتعلق بالتقدم في البرنامج النووي الإيراني.