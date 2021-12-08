قناة عبرية: غانتس سيطلب من أمريكا مزيداً من الضغط وإظهار القوة ضد إيران

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأربعاء، تفاصيل ما سيناقشه وزير الدفاع الأمريكي بيني غانتس، خلال زيارته المقررة يوم الخميس إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت قناة ”كان“ العبرية إن ”غانتس سيتوجه إلى واشنطن ويطلب من الولايات المتحدة مواصلة الضغط على إيران، والإبقاء على قوات في الشرق الأوسط، واتخاذ إجراءات لإظهار القوة ضدها“

وأضافت: ”التقى غانتس، الذي يعتقد بضرورة فرض مزيد من العقوبات على إيران، رئيس الأركان وقائد الجيش الإسرائيلي، وتم إطلاعه على التطورات في المجال النووي الإيراني“.

وأشارت القناة العبرية إلى أن غانتس سيغادر فجر الخميس إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الأمريكي لويد اوستين، ووزير الخارجية انتوني بلينكن، لبحث سبل التعامل مع الملف النووي الإيراني.

وأضافت أنه ”تمهيدا لهذه الزيارة التقى الوزير غانتس، الأربعاء، سفير الولايات المتحدة في القدس توم نيدس“، ووصف غانتس هذا اللقاء بـ ”الممتاز“.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت، في وقت سابق، إلى وجود ”أزمة خطيرة“ في العلاقات مع الولايات المتحدة، على خلفية المحادثات النووية في فيينا مع إيران، استدعت قرار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس القيام بزيارة طارئة إلى واشنطن.

من جهتها، ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“، في تقرير لها، أن ”الأمريكيين وجهوا تحذيراً إلى إسرائيل من القيام بأي عمل مفاجئ أو سري ضد إيران، من شأنه تخريب المفاوضات الجارية في فيينا“.

وأضافت الصحيفة: ”هذه الأزمة اندلعت في أعقاب التصريح غير العادي لرئيس الموساد دافيد برنيع، الذي أكد فيه أن جهاز الموساد لن يجعل إيران تمتلك سلاحاً نووياً في المدى القريب أو حتى البعيد“.

وظهرت الأزمة، وفق الصحيفة العبرية، من خلال المكالمة الهاتفية التي وُصفت بـ ”الهجومية“ بين رئيس الوزراء نفتالي بينت، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وتابعت الصحيفة في تقريرها: ”الأمريكيون يطالبون إسرائيل بعدم اتخاذ خطوات مفاجئة، في وقت تتحدث فيه الأنباء عن اتفاق جديد مع طهران“، مشيرة إلى أن ذلك زاد الهجوم على إسرائيل من قبل الولايات المتحدة.

ومع ذلك ووفق الصحيفة العبرية، تستمر وزارة الدفاع الإسرائيلية بوضع المزيد من الخطط لاحتمال شن هجوم إسرائيلي على إيران، وذلك في أعقاب المصادقة على خطة المعدات الإضافية التي تبلغ قيمتها حوالي 5 مليارات شيكل (1.6 دولار أمريكي)، بما في ذلك شراء المزيد من الأسلحة التي تشمل القبة الحديدية الاعتراضية والقنابل الذكية.

وتتزامن هذه الاستعدادات مع تصريحات وزير الدفاع بيني غانتس، التي قال فيها: ”نحن بحاجة إلى الاستعداد لأي احتمال للدفاع عن دولة إسرائيل“، لافتاً إلى أنهم يعملون على تطوير القدرات، و“نحتاج إلى الاستمرار في تقويتها“.